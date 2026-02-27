Orbán Viktor vázolta a tervet: Oroszországot is be kell vonni, különben nem lesz béke

A kormányfő az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta,
az európai országok többsége azt mondja, hogy a háborút Ukrajnának meg kell nyernie a frontvonalokon,
és az EU-nak úgy kell tekintenie erre a háborúra, mint sajátjára.
Magyarország álláspontja az, hogy
a háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, ez a stratégia téves, akkor is, ha ezt a nagy európai országok vezetői hirdetik
- mondta.
Orbán Viktor úgy folytatta, Európának arra kell törekednie, hogy új biztonsági rendszert hozzon létre, és egy nagy nemzetközi megállapodásnak nem is Ukrajnáról kellene szólnia.
Egy nagy összeurópai - Oroszországot is magába foglaló - megállapodásnak egy új európai biztonsági rendszerről kell szólnia, amely biztonságot ad a rendszerben részt vevő minden országnak
- fogalmazott, hozzátéve, ez a következő évtizedek békéjének záloga.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
