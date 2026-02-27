Orbán Viktor vázolta a tervet: Oroszországot is be kell vonni, különben nem lesz béke

Új európai biztonsági rendszer kialakítását, fegyverkorlátozási megállapodások megkötését sürgette a miniszterelnök pénteken Budapesten, a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek konferenciáján az Országházban. Orbán Viktor azt mondta, e két feltétel teljesülése után lehet arról tárgyalni, mi legyen Ukrajnával, "ez a magyar logika".

Parlamenti választás és piaci reakciók A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.

A kormányfő az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta,

az európai országok többsége azt mondja, hogy a háborút Ukrajnának meg kell nyernie a frontvonalokon,

és az EU-nak úgy kell tekintenie erre a háborúra, mint sajátjára.

Magyarország álláspontja az, hogy

a háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, ez a stratégia téves, akkor is, ha ezt a nagy európai országok vezetői hirdetik

- mondta.

Orbán Viktor úgy folytatta, Európának arra kell törekednie, hogy új biztonsági rendszert hozzon létre, és egy nagy nemzetközi megállapodásnak nem is Ukrajnáról kellene szólnia.

Egy nagy összeurópai - Oroszországot is magába foglaló - megállapodásnak egy új európai biztonsági rendszerről kell szólnia, amely biztonságot ad a rendszerben részt vevő minden országnak

- fogalmazott, hozzátéve, ez a következő évtizedek békéjének záloga.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos