Rendkívüli hírek terjednek: az iszlamista hatalom megtámadhatott egy nukleáris központot
Rendkívüli hírek terjednek: az iszlamista hatalom megtámadhatott egy nukleáris központot

Több hírportál is beszámolt az Afganisztán és Pakisztán között kirobbanó háború eddigi legsúlyosabb esetéről.

Világszerte számos hírportál beszámolt már arról, amit az Ariana News afgán híroldal hozott nyilvánosságra. A lap az X-en nyilvánosságra hozott közleménye szerint Afganisztán csapást mért egy pakisztáni nukleáris központra:

Több száz halottat és sebesültet szállítottak az iszlámábádi PIMS Állami Kórházba a Kakul katonai bázis és a pakisztáni atomlétesítmény elleni támadások után

– írják.

Fontos megjegyezni, hogy jelenleg a helyzet rendkívül zavaros a két ország közötti összecsapásoknál, egymásnak teljesen ellentmondó híresztelések jönnek. A nukleáris infrastruktúra elleni támadást

egyelőre hivatalos forrásokból nem erősítették meg, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket az információkat.

A két ország között többen is igyekeznek közvetíteni a megoldás érdekében, többek között Kína, Szaúd-Arábia, Katar és Törökország is, de egyelőre nem látszódik a fegyvernyugvás. Amennyiben valóban nukleáris központot ért csapás, az minden eddiginél súlyosabb eszkalációt jelent Kabul és Iszlámábád között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Oleg Nikishin/Getty Images

