Rendkívüli hírek terjednek: az iszlamista hatalom megtámadhatott egy nukleáris központot

Világszerte számos hírportál beszámolt már arról, amit az Ariana News afgán híroldal hozott nyilvánosságra. A lap az X-en nyilvánosságra hozott közleménye szerint Afganisztán csapást mért egy pakisztáni nukleáris központra:

Több száz halottat és sebesültet szállítottak az iszlámábádi PIMS Állami Kórházba a Kakul katonai bázis és a pakisztáni atomlétesítmény elleni támadások után

– írják.

Fontos megjegyezni, hogy jelenleg a helyzet rendkívül zavaros a két ország közötti összecsapásoknál, egymásnak teljesen ellentmondó híresztelések jönnek. A nukleáris infrastruktúra elleni támadást

egyelőre hivatalos forrásokból nem erősítették meg, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket az információkat.

A két ország között többen is igyekeznek közvetíteni a megoldás érdekében, többek között Kína, Szaúd-Arábia, Katar és Törökország is, de egyelőre nem látszódik a fegyvernyugvás. Amennyiben valóban nukleáris központot ért csapás, az minden eddiginél súlyosabb eszkalációt jelent Kabul és Iszlámábád között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Oleg Nikishin/Getty Images