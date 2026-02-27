Súlyos hibára derült fény: egyetlen szó miatt hagyhatták cserben Ukrajnát szövetségesei

A háborút lezáró, Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat szavatoló szerződésben mind ukrán, mind angol nyelven tisztázni kell, pontosan mit jelentenek a garanciák, a végleges dokumentumot pedig az amerikai Kongresszusnak is jóvá kell hagynia – erről beszélt az ukrán médiának Szerhij Kiszlica, ukrán elnöki helyettes kabinetfőnök. Rámutatott: az 1994-es budapesti egyezmény szövegezése ukrán és angol nyelven nem volt azonos,

Azt mondta: az egyik legfontosabb kérdés Ukrajna jövőjével kapcsolatosan a biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentum, amely világosan leírná,

az Egyesült Államok milyen módon segítené Ukrajnát, ha Oroszország a háború után ismét támadást indít.

Azt mondta: a garanciák pontos menetének és magának a „garancia” szónak is egyértelműnek kell lennie, mind ukrán, mind angol nyelven, végül pedig az amerikai Kongresszusnak is jóvá kell hagynia a dokumentumot.

Kiszlica arra a problémára világított rá, hogy

az 1994-es budapesti egyezmény angol nyelvű szövegében nem volt olvasható a „garanciák” szó, csak a „biztosíték” és „elköteleződés” szavak,

ebből kiindulva nem is érte Oroszországot súlyos büntetés azért, hogy 2014-ben az egyezményt felrúgva elfoglalta a Krímet. Közben ukránul a budapesti egyezmény hivatalosan Budapesti Garanciamegállapodás néven lett jóváhagyva.

Korábban több ukrán lap is arról számolt be: az Egyesült Államok és Ukrajna még mindig vitázik arról, Washington pontosan milyen biztosítékokat adjon Ukrajnának – Kijev szigorú és egyértelmű elköteleződést és ígéreteket akar, az Egyesült Államok viszont minimalizálni akarja az orosz-amerikai háború kockázatát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images