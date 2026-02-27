  • Megjelenítés
Súlyos hibára derült fény: egyetlen szó miatt hagyhatták cserben Ukrajnát szövetségesei
Globál

Súlyos hibára derült fény: egyetlen szó miatt hagyhatták cserben Ukrajnát szövetségesei

Portfolio
A háborút lezáró, Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat szavatoló szerződésben mind ukrán, mind angol nyelven tisztázni kell, pontosan mit jelentenek a garanciák, a végleges dokumentumot pedig az amerikai Kongresszusnak is jóvá kell hagynia – erről beszélt az ukrán médiának Szerhij Kiszlica, ukrán elnöki helyettes kabinetfőnök. Rámutatott: az 1994-es budapesti egyezmény szövegezése ukrán és angol nyelven nem volt azonos,

Azt mondta: az egyik legfontosabb kérdés Ukrajna jövőjével kapcsolatosan a biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentum, amely világosan leírná,

az Egyesült Államok milyen módon segítené Ukrajnát, ha Oroszország a háború után ismét támadást indít.

Azt mondta: a garanciák pontos menetének és magának a „garancia” szónak is egyértelműnek kell lennie, mind ukrán, mind angol nyelven, végül pedig az amerikai Kongresszusnak is jóvá kell hagynia a dokumentumot.

Kiszlica arra a problémára világított rá, hogy

Még több Globál

Itt a fordulat az energiaellátásban: bejelentették az új csővezetéket

Reszkethetnek a páncélosok: brutális mennyiséget rendelt be a félelmetes eszközből az Egyesült Államok

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

az 1994-es budapesti egyezmény angol nyelvű szövegében nem volt olvasható a „garanciák” szó, csak a „biztosíték” és „elköteleződés” szavak,

ebből kiindulva nem is érte Oroszországot súlyos büntetés azért, hogy 2014-ben az egyezményt felrúgva elfoglalta a Krímet. Közben ukránul a budapesti egyezmény hivatalosan Budapesti Garanciamegállapodás néven lett jóváhagyva.

Korábban több ukrán lap is arról számolt be: az Egyesült Államok és Ukrajna még mindig vitázik arról, Washington pontosan milyen biztosítékokat adjon Ukrajnának – Kijev szigorú és egyértelmű elköteleződést és ígéreteket akar, az Egyesült Államok viszont minimalizálni akarja az orosz-amerikai háború kockázatát.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility