Úgy néz ki, elbuktak a tárgyalások: Trumpot tájékoztatták az Irán elleni lehetséges csapásokról
Úgy néz ki, elbuktak a tárgyalások: Trumpot tájékoztatták az Irán elleni lehetséges csapásokról

Az Egyesült Államok és Irán között zajló egyeztetések újabb fordulója zárult le a svájci Genfben. Az Axios értesülése szerint Donald Trumpot az amerikai hadsereg vezetője tájékoztatta a lehetőségekről.

A lapnak több, a helyzetet jól ismerő forrás nyilatkozott, és elmondták, hogy csütörtökön első alkalommal került sor arra, hogy az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának parancsnoka, Brad Cooper admirális tájékoztatta az amerikai elnököt a lehetőségekről. A találkozón Dan Caine, az amerikai egyesített erők vezérkari főnöke is részt vett. Azt

nem tudni, hogy pontosan mi hangzott el a találkozón, ugyanakkor egészen biztosan több lehetséges forgatókönyvet is az elnök elé tártak Irán ellen.

Az elmúlt hetekben hatalmas amerikai erőt vontak össze a Közel-Keleten.

A fejlemény azért is érdekes, mivel lezárult a svájci Genfben tartott amerikai-iráni csúcstalálkozó harmadik köre, ám ez sem hozott egyelőre kézzelfogható eredményeket. Sokan korábban úgy fogalmaztak, hogy ez a megbeszélés lehet az „utolsó esély”, hogy a felek békésen rendezzék a vitájukat. Az amerikai tisztségviselők „pozitívnak” értékelték a megbeszélést, ám egyelőre nem árultak el részleteket. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint egyes kérdésekben megállapodáshoz vezetett a tárgyalás, de több téma lezáratlanul maradt, ezért a jövő hétre újabb tárgyalási fordulóval terveznek.

Csütörtökig nem volt világos, hogy Trump támogatta-e ezt a tervet, akit állítólag egyre frusztráltabbnak talál Irán azon elutasítása, hogy beleegyezzen az urándúsítás leállítására és ballisztikusrakéta-programjának korlátozására vonatkozó követeléseibe

– mondták.

Amerika lehetőségei a korlátozott csapásoktól egészen a szélesebb hadműveletig terjednek ki. Utóbbiban a rezsimváltás és a szélesebb eszkaláció lehetősége is felmerült. A Wall Street Journal az ügyhöz közel álló források alapján arról írt, hogy Teherán lényegében minden kulcsfontosságú pontban ellent mondott az amerikai igényeknek: elutasította az uránkészletek külföldre szállításának ötletét, és kifogásolta az urándúsítás leállítását, nukleáris létesítményeinek leszerelését és programjának állandó korlátozását.

Trump emberei csalódottan távoztak az Iránnal folytatott béketárgyalásról

Megindultak az amerikai katonák a világ legnagyobb hadihajójával: 24 óra lehet vissza

