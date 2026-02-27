  • Megjelenítés
Végleg leszámolhat ősellenségével az Egyesült Államok: Donald Trump kimondta, hogy jöhet a hatalomátvétel
Donald Trump amerikai elnök pénteken felvetette, hogy „barátságosan” átveszik a hatalmat Kubában – írja a Reuters.
A kubai kormány tárgyal velünk, és nagy bajban vannak. Nincs pénzük. Jelenleg semmijük sincs, de tárgyalnak velünk, és talán egy barátságos hatalomátvételt hajtunk végre Kubában

– mondta Trump a Fehér Házban újságíróknak

Hozzátette, Marco Rubio külügyminiszter „nagyon magas szinten” foglalkozik a kérdéssel. (Rubio amúgy kubai bevándorlók gyermekeként született.)

Az Egyesült Államokhoz közel fekvő karibi Kuba szigetén Fidel Castro kommunistái 1959-ben vették át a hatalmat, és a Szovjetunió támogatásával Washington-ellenes rezsimet építettek ki. John F. Kennedy elnöksége idején, 1961 áprilisában az Egyesült Államok a Disznó-öbölben megpróbálkozott a kommunista ország elleni invázióval, de a csapatok súlyos kudarcot szenvedtek.

A hidegháború befejeződése és a Szovjetunió felbomlása ellenére Kuba mindmáig szocialista ország maradt, amely azonban egyre nagyobb gazdasági és társadalmi problémákkal küzd. Az év elején Trump parancsára az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre a Kubát támogató Nicolás Maduro venezuelai elnök ellen, és mivel Kuba fő kőolajbeszállítója Venezuela volt, Maduro bukása súlyos érvágást jelent a szigetország számára.

