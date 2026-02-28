Beint Putyin a béketárgyalásoknak, lehetetlen ultimátumot szabott a folytatáshoz

Az orosz fél kész lenne aláírni egy békememorandum-tervezetet, ha Ukrajna kivonja erőit a még ellenőrzése alatt álló donyecki térségekből. Ezt egy gyors elnöki csúcstalálkozó követné Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Zelenszkij ukrán elnökök részvételével, amely megerősítené a megállapodást és kölcsönös katonai visszavonással járna.
Moszkva jelezte:
hajlandó lenne kivonni csapatait az északkeleti Szumi és Harkiv régiókból, valamint a Dnyipropetrovszk megyei területekről, és nem ragaszkodna további déli területi követelésekhez Herszon és Zaporizzsja ukrán kézen maradt részein.
A területi kérdés maradt a legnagyobb akadály. Zelenszkij ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna nem ismeri el az orosz megszállást, és a még ukrán ellenőrzés alatt álló donyecki védelmi vonalak kulcsfontosságúak az ország biztonsága szempontjából.
Az ukrán javaslat tűzszünetet irányoz elő a jelenlegi frontvonalak mentén, a területek diplomáciai úton történő visszaszerzésének vállalásával, amerikai és európai biztonsági garanciák mellett.
Washington és Moszkva között korábban felmerült egy olyan konstrukció is, amelyben Ukrajna lemondana a Donbaszról – Donyeckről és Luhanszkról –, cserébe Oroszország befagyasztaná a konfliktust a jelenlegi vonalak mentén, és elállna a Zaporizzsja és Herszon ukrán ellenőrzés alatt álló részeire vonatkozó igényektől. Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy 19 százalékát tartja ellenőrzése alatt, ami mindössze egy százalékpontos növekedés három év alatt, a frontvonal gyakorlatilag befagyott.
Nyitott kérdés maradt a zaporizzsjai atomerőmű jövője is: Moszkva háromoldalú – amerikai–orosz–ukrán – felosztást támogatna az áramtermelésben, míg Kijev 50–50 százalékos amerikai–ukrán konstrukciót javasolna, amelyből az Egyesült Államok akár Oroszországnak is továbbértékesíthetne energiát. Az orosz fél elfogadná az amerikai vezetésű tűzszüneti monitoringot, de nem engedne külföldi csapatokat Ukrajna területére, és elállna az ukrán hadsereg létszámának korlátozására vonatkozó követeléstől.
Az amerikai, ukrán és orosz delegációk idén kétszer Abu-Dzabiban, majd Genfben tárgyaltak, és a genfi forduló után a Kreml képviselői azt jelezték Washingtonnak, hogy
a területi engedmény nélkül minden más kérdésben elért közeledés értelmét veszíti.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner Genfben egy háború utáni újjáépítési és befektetési csomagról is egyeztetett az ukrán féllel. Elemzők szerint „most jött el a mindent vagy semmit pillanat”.
Úgy látják, ha a következő fordulóban nem születik áttörés, hosszabb időre befagyhatnak a béketárgyalások.
Címlapkép forrása: Official White House Daniel Torok
