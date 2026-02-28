Bejelentést tett Irán: szó sem lehet kapitulációról – Most indul be igazán a háború

Irán nem fog kapitulálni, hivatalosan is megindult az ellentámadás Amerikával és Izraellel szemben – közölte a legfontosabb teheráni politikai és katonai szervezet, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács.

Az ellenség azt gondolja, hogy az ellenálló iráni nemzet megadja magát és a gyáva tettek mentén beadja derekát a kicsinyes követeléseiknek”

– idézi a szervezet közleményét a Sky News.

Az Iráni Iszlám Köztársaság fegyveres erői megkezdték bénító válaszcsapásukat az ellenség ártó szándékú tetteire – folyamatosan tájékoztatjuk majd ezek eredményéről szeretett közösségünket”

– közölték.

Ma reggel megtámadta Iránt az Egyesült Államok és Izrael. A cél az iráni nukleáris képesség és ballisztikus rakétaprogram felszámolása, valamint a teheráni vezetés leváltása.

Irán már megkezdte válaszcsapását: Izraelt, illetve Kuvait, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Katar területein található amerikai katonai bázisokat támadtak ballisztikus rakétákkal.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images