Bejelentette Irán: készek tárgyalni, egyetlen feltételük van
Bejelentette Irán: készek tárgyalni, egyetlen feltételük van

Portfolio
Irán kész tárgyalni ellenségeivel, csupán annyit kér, hogy szüntessék be a támadásokat – idézi Abbász Aragcsi külügyminisztert az Iran International.

Aragcsi arról beszélt: Irán nem fog könyörögni senkinek, meg tudja védeni magát.

A tárgyalásokra ugyanakkor nyitottak, viszont a támadások leállítását szeretnék.

Keserű tapasztalatunk van az amerikaiakkal való tárgyalásokról. Először állítsák le a támadásokat, aztán utána lesz lehetőség tárgyalni”

– idézi a lap az iráni vezetőt.

Aragcsi nemrég arról is beszélt, hogy „amennyire ő tudja,” nem halt meg az iráni ajatollah – az erről szóló híreket az izraeli média kezdte el terjeszteni. Arra is kitért, hogy Trump szerinte nem fogja tudni megbuktatni az Iránt uraló iszlamista rezsimet.

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, meghalhatott Irán legfőbb vezére - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

