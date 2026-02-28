  • Megjelenítés
Bejelentette Izrael: történelmi csapást hajtott végre az IDF - Egyszerre 200 vadászbombázó emelkedett a levegőbe
Globál

Bejelentette Izrael: történelmi csapást hajtott végre az IDF - Egyszerre 200 vadászbombázó emelkedett a levegőbe

Portfolio
Izrael történelmének legnagyobb, legintenzívebb légitámadását hajtotta végre ma reggel Irán ellen – idézi az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleményét a Times of Israel.

Az IDF a támadásban 200 vadászbombázót használt

a misszió célja Irán légvédelmének és ballisztikus rakétaindítóinak kiiktatása volt.

A küldetés során a légi képesség összesen 500 szárazföldi célpontot támadott meg, a célpontok többnyire Irán nyugati és középső részén helyezkedtek el.

Ez az izraeli légierő történelmének legnagyobb csapása, melyet gondos tervezéssel, minőségi hírszerzési információkkal, több száz vadászbombázó bevetésével hajtottunk végre”

Még több Globál

Lokális tűzszünetet kötött az orosz és az ukrán hadsereg, Moszkva hibrid műveletre készül az európai választásokon – háborús híreink szombaton

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Olyan kérdésre próbál választ adni Moszkva, amit senki nem tett fel – Újra frontra küldenék a ’mindenevő’ acélszörnyet

– közölte az IDF.

Kapcsolódó cikkünk

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility