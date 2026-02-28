Bejelentette Izrael: történelmi csapást hajtott végre az IDF - Egyszerre 200 vadászbombázó emelkedett a levegőbe

Izrael történelmének legnagyobb, legintenzívebb légitámadását hajtotta végre ma reggel Irán ellen – idézi az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleményét a Times of Israel.

Az IDF a támadásban 200 vadászbombázót használt –

a misszió célja Irán légvédelmének és ballisztikus rakétaindítóinak kiiktatása volt.

A küldetés során a légi képesség összesen 500 szárazföldi célpontot támadott meg, a célpontok többnyire Irán nyugati és középső részén helyezkedtek el.

Ez az izraeli légierő történelmének legnagyobb csapása, melyet gondos tervezéssel, minőségi hírszerzési információkkal, több száz vadászbombázó bevetésével hajtottunk végre”

– közölte az IDF.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons