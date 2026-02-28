Bejelentette Izrael: történelmi csapást hajtott végre az IDF - Egyszerre 200 vadászbombázó emelkedett a levegőbe

Az IDF a támadásban 200 vadászbombázót használt –
a misszió célja Irán légvédelmének és ballisztikus rakétaindítóinak kiiktatása volt.
A küldetés során a légi képesség összesen 500 szárazföldi célpontot támadott meg, a célpontok többnyire Irán nyugati és középső részén helyezkedtek el.
Ez az izraeli légierő történelmének legnagyobb csapása, melyet gondos tervezéssel, minőségi hírszerzési információkkal, több száz vadászbombázó bevetésével hajtottunk végre”
– közölte az IDF.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.