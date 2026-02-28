Bejelentette Netanjahu: valószínűleg sikerült megölni Irán legfőbb vezérét

Egyre több jelét látja Izrael annak, hogy sikeresen likvidálták Ali Hámenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét – erről beszélt nyilvánosan Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ma este.

Netanjahu azt mondta: az izraeli légierő megsemmisítette Irán elnöki palotáját.

Egyre több jelét látjuk annak, hogy ez a diktátor nincs többé”

– mondta, az ajatollahra hivatkozva.

Felszólította Irán népét arra, hogy fogjanak fegyvert, lázadjanak fel az iszlamista rezsim ellen és ragadják meg jövőjüket, vegyék át a hatalmat az országban.

Korábban is írtak izraeli lapok arról, hogy az ajatollah lehet, hogy meghalt – Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter viszont többször is azt állította ma délután, hogy Hámenei „él és virul”.

Címlapkép forrása: Office of the Supreme Leader of Iran via Getty Images