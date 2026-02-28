Elismerte Izrael: megpróbálták megölni Irán két legfontosabb vezetőjét

Az, hogy az akció sikerült-e, egyelőre „nem világos”

– közölte a jeruzsálemi vezető.

Korábban az izraeli Channel 12 arról írt, hogy „nagyon magas sikerességi aránnyal” célozta meg Irán vezetőit a reggeli izraeli-amerikai csapás, de egyetlen nevet sem tettek közzé azok közül az iráni vezetők közül, akiket állítólag sikerült likvidálni.

Az iráni állami média eddig annyit közölt, hogy az iráni ajatollah, elnök és külügyminiszter sértetlen. Bizonyítékot erre az állításra nem közöltek.

