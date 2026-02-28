  • Megjelenítés
Elismerte Izrael: megpróbálták megölni Irán két legfontosabb vezetőjét
Izrael ma reggel megpróbálta megölni Ali Hámenei iráni ajatollahot, az ország legfőbb vezérét és Maszoúd Peszeszkján iráni elnököt – erről a Times of Israelnek számolt be egy meg nem nevezett izraeli vezető.

Az, hogy az akció sikerült-e, egyelőre „nem világos”

– közölte a jeruzsálemi vezető.

Korábban az izraeli Channel 12 arról írt, hogy „nagyon magas sikerességi aránnyal” célozta meg Irán vezetőit a reggeli izraeli-amerikai csapás, de egyetlen nevet sem tettek közzé azok közül az iráni vezetők közül, akiket állítólag sikerült likvidálni.

Az iráni állami média eddig annyit közölt, hogy az iráni ajatollah, elnök és külügyminiszter sértetlen. Bizonyítékot erre az állításra nem közöltek.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

