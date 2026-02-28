  • Megjelenítés
Elmondta Donald Trump, mikor lesz vége az Irán elleni háborúnak - Fellélegezhet a világ?

Rövid interjút adott Donald Trump amerikai elnök az Axiosnak: azt mondta, akár 2-3 napon belül is vége lehet az Irán elleni katonai műveleteknek.

Kihúzhatom és elfoglalhatom az egészet, vagy befejezhetem 2-3 nap múlva és azt mondom majd az irániaknak, hogy pár év múlva találkozunk, ha mindent újraépítettetek”

– mondta Trump, majd megismételte, hogy szerinte még sok év, mire Irán újjáépíti ballisztikus rakétaprogramját és nukleáris létesítményeit.

Az Axios úgy értelmezi Trump kommentjeit, hogy

az elnök szerintük továbbra is nyitott arra, hogy tárgyaljon Iránnal, ha az amerikai csapások már elég kárt okoztak.

Hozzáteszik: ha újraindulnak a tárgyalások, Irán valószínűleg új ultimátumokat is kap majd az Egyesült Államoktól.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

