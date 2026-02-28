Elmondta Donald Trump, mikor lesz vége az Irán elleni háborúnak - Fellélegezhet a világ?

Kihúzhatom és elfoglalhatom az egészet, vagy befejezhetem 2-3 nap múlva és azt mondom majd az irániaknak, hogy pár év múlva találkozunk, ha mindent újraépítettetek”
– mondta Trump, majd megismételte, hogy szerinte még sok év, mire Irán újjáépíti ballisztikus rakétaprogramját és nukleáris létesítményeit.
Az Axios úgy értelmezi Trump kommentjeit, hogy
az elnök szerintük továbbra is nyitott arra, hogy tárgyaljon Iránnal, ha az amerikai csapások már elég kárt okoztak.
Hozzáteszik: ha újraindulnak a tárgyalások, Irán valószínűleg új ultimátumokat is kap majd az Egyesült Államoktól.
