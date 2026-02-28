Elmondta Irán, miért bombázzák szét a szomszédos országokat – Levél jött Teheránból

Levelet írt Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere az ENSZ-nek, melyben Irán védelmi stratégiájáról számolt be.

A levél tartalmát az Al-Dzsazíra tette közzé: kiderül belőle az is, hogy Irán miért kezdte el támadni a Közel-Kelet semleges országait.

Aragcsi azt írja:

Amerika és Izrael támadása sérti az ENSZ Alapokmányának 2. cikkely, 4. paragrafusát. Egyoldalú fegyveres agresszióról van szó, melynek Irán áldozata.

Irán az ENSZ Alapokmányának 51. cikkelye szerinti ö nvédelemhez való jogát gyakorolja .

. Irán a nemzetközi jog betartása mellett legitim katonai célpontnak tekinti az agresszor államok összes katonai bázisát, katonai eszközét a térségben. Mivel ezek a(z amerikai) támaszpontok a térségben más országok területén vannak - ezért ezeket lövi Irán.

Irán fenn fogja tartani a katonai műveleteket, amíg a vele szemben alkalmazott katonai agresszió meg nem szűnik.

Miután Izrael és Amerika megtámadta Iránt, a perzsa állam Izrael bombázása mellett megtámadta Bahreint, Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket és Jordániát is.

Teherán már korábban is közölte: csak amerikai katonai célpontokat támadnak, ugyanakkor Dubajban például egy szállodát, Kuvaitban egy polgári reptér utasforgalmi terminálját robbantották fel. Emellett megtámadták Rijádot, Szaúd-Arábia fővárosát is, holott az olajmonarchia explicit megtiltotta az USA-nak, hogy területüket Irán támadására használják.

A polgári célpontokat ért csapásokat Aragcsi nem indokolja meg a levélben.

