  • Megjelenítés
Elmondta Irán, miért bombázzák szét a szomszédos országokat – Levél jött Teheránból
Globál

Elmondta Irán, miért bombázzák szét a szomszédos országokat – Levél jött Teheránból

Portfolio
Levelet írt Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere az ENSZ-nek, melyben Irán védelmi stratégiájáról számolt be.

A levél tartalmát az Al-Dzsazíra tette közzé: kiderül belőle az is, hogy Irán miért kezdte el támadni a Közel-Kelet semleges országait.

Aragcsi azt írja:

  • Amerika és Izrael támadása sérti az ENSZ Alapokmányának 2. cikkely, 4. paragrafusát. Egyoldalú fegyveres agresszióról van szó, melynek Irán áldozata.
  • Irán az ENSZ Alapokmányának 51. cikkelye szerinti önvédelemhez való jogát gyakorolja.
  • Irán a nemzetközi jog betartása mellett

    legitim katonai célpontnak tekinti az agresszor államok összes katonai bázisát, katonai eszközét a térségben.

    Mivel ezek a(z amerikai) támaszpontok a térségben más országok területén vannak - ezért ezeket lövi Irán.
  • Irán fenn fogja tartani a katonai műveleteket, amíg a vele szemben alkalmazott katonai agresszió meg nem szűnik.

Miután Izrael és Amerika megtámadta Iránt, a perzsa állam Izrael bombázása mellett megtámadta Bahreint, Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket és Jordániát is.

Még több Globál

Lokális tűzszünetet kötött az orosz és az ukrán hadsereg, Moszkva hibrid műveletre készül az európai választásokon – háborús híreink szombaton

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Olyan kérdésre próbál választ adni Moszkva, amit senki nem tett fel – Újra frontra küldenék a ’mindenevő’ acélszörnyet

Teherán már korábban is közölte: csak amerikai katonai célpontokat támadnak, ugyanakkor Dubajban például egy szállodát, Kuvaitban egy polgári reptér utasforgalmi terminálját robbantották fel. Emellett megtámadták Rijádot, Szaúd-Arábia fővárosát is, holott az olajmonarchia explicit megtiltotta az USA-nak, hogy területüket Irán támadására használják.

A polgári célpontokat ért csapásokat Aragcsi nem indokolja meg a levélben.

Kapcsolódó cikkünk

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility