Folyamatosan bombázza Irán a Közel-Kelet semleges országait – Evakuáció kezdődött, megszólalt a legerősebb katonai hatalom

Irán nagyszabású, több országot érintő ellentámadást indított a Közel-Keleten, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta ma reggel: Bahrein evakuációba kezdett, Szaúd-Arábia barbár tettnek nevezte Teherán lépését, Kuvait pedig megtorlást helyezett kilátásba. Támadás érte még az Egyesült Arab Emírségeket is.

Ma reggel Iránt megtámadta Izrael és az Egyesült Államok, válaszul Teherán támadást indított Izrael és számos arab ország területe ellen.

Bár Irán valószínűleg amerikai katonai bázisokat célzott Bahreinben, Kuvaitban, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben, nagyon úgy fest, hogy

Dohában, Katar fővárosában polgári épületeket is eltaláltak.

Szaúd-Arábia, a régió egyik legerősebb katonai „barbár támadásnak” nevezte Irán katonai akcióját, amely szerintük teljesen indokolatlanul sújtott arab országokat.

Az érintett országok közül kettő, Katar és Kuvait is válaszlépéseket helyezett kilátásba.

Bahrein közben nagyszabású evakuációt kezdett: a belügyminisztérium bejelentette, hogy kiürítik a Dzsuffair városnegyedet, ahol egy amerikai haditengerészeti kikötő található. A támaszpontba ma reggel is becsapódott egy iráni rakéta.

Teherán a támadásokról annyit kommunikált: a régióban minden amerikai katonák által használt bázis "legitim katonai célpont."

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images