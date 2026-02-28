Hatalmas öngól Irántól: megtámadták a régió legerősebb országát – Nagyon erős ellenséget szereztek

A szaúdi külügyminisztérium közleménye szerint
Rijádot és az ország „keleti részét” is célba vette Irán ballisztikus rakétákkal.
A támadást a légvédelem elhárította.
Ezeket a támadásokat semmilyen módon nem lehet megindokolni, úgy indította ezeket a támadásokat Irán, hogy a [szaúdi] királyság egyértelművé tette, hogy nem fogja engedni, hogy légterét vagy területét Irán elleni csapásokra használják”
– olvasható a külügyminisztérium közleményében.
Azt nem tudni, hogy Irán pontosan mit támadott, vagy miért támadta meg Szaúd-Arábiát. Az olajmonarchia nem vesz részt az Irán elleni támadásban és számos diplomáciai csatornán keresztül ellenezte a perzsa állam ellen készülő amerikai-izraeli katonai műveletet.
Szaúd-Arábia mellett Irán megtámadta Kuvaitot, Bahreint, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Izraelt és valószínűleg Szíriát és Irakot is. Ezek közül az országok közül egyedül Izrael vesz részt közvetlenül az Irán elleni katonai műveletekben.
Címlapkép forrása: Mohammed Saad/Anadolu via Getty Images
