Iráni konfliktus: megszólalt Szijjártó Péter
Iráni konfliktus: megszólalt Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint az elmúlt órákban Izrael csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, ami jelentősen növeli a térség biztonsági kockázatait. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy az esetleges iráni válaszlépések és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt mindenki halassza el a térségbe tervezett utazását.

Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el!

– közölte szombaton Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon.

A minisztérium arra kéri az Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy haladéktalanul regisztráljanak konzuli védelemre. A közlemény szerint ez kiemelten fontos a gyors és hatékony segítségnyújtás érdekében egy esetleges eszkaláció esetén.

A tárcavezető tájékoztatása alapján az Izraelben tartózkodó magyarok a +972585003928-as vészhelyzeti számon kérhetnek segítséget, míg az Iránban lévők a Külügyminisztérium központi call centerén, a 003680368036-os telefonszámon érhetik el a konzuli szolgálatot.

Közölte azt is, hogy a külügyminiszter telefonon egyeztetett Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel, aki részletes tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről. A fejleményeket folyamatosan figyelemmel kísérik, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak.

