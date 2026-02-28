  • Megjelenítés
Izrael felfedte: már hónapok óta készült erre a napra
Izrael felfedte: már hónapok óta készült erre a napra

Az izraeli hadsereg hónapokig készült a szombati, Teherán több pontját érő légicsapás-sorozatra, amelynek elsődleges célja az iráni politikai és katonai felsővezetés likvidálása volt - közölte az Iran International.

A hadsereg tájékoztatása szerint a műveletet kiterjedt hírszerzési munka előzte meg, hogy azonosítsák azt az időablakot, amikor a rezsim vezető tisztségviselői egy helyszínen tartózkodnak. A támadást végül a várt éjszakai időpont helyett reggel hajtották végre, noha az iráni fél fokozott készültségben állt. A katonai vezetés értékelése szerint ezzel ismét sikerült "taktikai meglepetést" okozniuk, utalva a 2025. júniusi háború során alkalmazott stratégiára.

A hírszerzők több ezer órát fordítottak a célpontlista összeállítására, amelynek terjedelmét saját bevallásuk szerint "több száz százalékkal növelték".

A célpontok kijelölése párhuzamosan zajlott az iráni parancsnokok és felsővezetők tartózkodási helyének pontos bemérésével.

A hadsereg hangsúlyozta: az Egyesült Államok Izrael hírszerzési és műveleti képességeibe vetett bizalma kulcsszerepet játszott az együttműködésben. Ez a bizalom volt a döntő tényező abban, hogy Washington végül a művelethez való csatlakozás mellett döntött.

Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

