Izrael felfedte: már hónapok óta készült erre a napra

A hadsereg tájékoztatása szerint a műveletet kiterjedt hírszerzési munka előzte meg, hogy azonosítsák azt az időablakot, amikor a rezsim vezető tisztségviselői egy helyszínen tartózkodnak. A támadást végül a várt éjszakai időpont helyett reggel hajtották végre, noha az iráni fél fokozott készültségben állt. A katonai vezetés értékelése szerint ezzel ismét sikerült "taktikai meglepetést" okozniuk, utalva a 2025. júniusi háború során alkalmazott stratégiára.
A hírszerzők több ezer órát fordítottak a célpontlista összeállítására, amelynek terjedelmét saját bevallásuk szerint "több száz százalékkal növelték".
A célpontok kijelölése párhuzamosan zajlott az iráni parancsnokok és felsővezetők tartózkodási helyének pontos bemérésével.
A hadsereg hangsúlyozta: az Egyesült Államok Izrael hírszerzési és műveleti képességeibe vetett bizalma kulcsszerepet játszott az együttműködésben. Ez a bizalom volt a döntő tényező abban, hogy Washington végül a művelethez való csatlakozás mellett döntött.
Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us/Corbis via Getty Images
Jön az AI, és felzárkózik Magyarország - vagy mégse?
Lehetőségek és buktatók.
Folyamatosan bombázza Irán a Közel-Kelet semleges országait – Evakuáció kezdődött, megszólalt a legerősebb katonai hatalom
Nagyszabású ellentámadás zajlik - Az arab országok nagyon dühösek.
Visszatért az ember, aki legyőzte Trumpot, azonnal új támadást indított az elnök ellen
Hosszú idő után állt először a nyilvánosság elé, nem is fogta vissza magát.
Elszabaduló olajárak? Azonnal lép az olajkartell a közel-keleti csapások miatt
Már vasárnap dönthetnek a kitermelés átütemezéséről az iráni háborús helyzet miatt.
Semleges országot bombázott Irán - Válaszcsapást helyeztek kilátásba, újabb ország lépne be a háborúba?
Teherán ma sikeresen magára haragította a Közel-Kelet nagy közvetítőjét.
Iráni konfliktus: megszólalt Szijjártó Péter
A magyar külügyminiszter tájékoztatást adott a fegyveres konfliktus magyar vonatkozásairól.
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.