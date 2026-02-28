Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva

Információkat közölt az izraeli Channel 12 az Irán elleni katonai műveletek hátteréről közvetlen hírszerzési forrásokból.

Az izraeli lap hírszerzési forrásokra hivatkozva azt állítja:

az Egyesült Államok és Izrael közösen támadják Iránt, a katonai műveletet hónapok óta tervezik.

Arra is kitértek, hogy a támadás „kezdeti szakasza” négy napos lesz.

A lap arról is beszámolt, hogy azért reggel, és nem az éj leple alatt indult meg az offenzíva, mert „meg akarták lepni Iránt.”

A Channel 12 nem közölte, hogy pontosan mit jelent az, hogy "kezdeti szakasz," amerikai lapok az elmúlt napokban arról írtak, hogy Trump elnök azt tervezi, hogy egy rövidebb, kevésbé intenzív katonai csapással érdemi tárgyalásokra kényszeríti a teheráni iszlamista rezsimet. Ha ez ismét kudarcba fullad, jöhet egy kiterjedt katonai művelet, háború.

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images