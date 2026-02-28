Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Az Al-Arabija arról ír: Dubaj városára valószínűleg egy elfogott iráni rakéta roncsai zuhantak rá - a telitalálatot a légvédelem elhárította.

Mindeközben arról jönnek hírek, hogy a kuvaiti nemzetközi repteret is célba vette az iráni forradalmi gárda egy drónnal. A kuvaiti reptéren többen megsérültek.

Sem Dubaj térségében, sem a kuvaiti reptéren nem működik amerikai katonai bázis.