Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael
Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael

Izrael megelőző csapást indított Irán ellen - jelentette be Izrael Katz védelmi miniszter. Az első rakéták már becsapódtak Teheránba, Irán fővárosába.

Izrael állam megelőző csapást indított Irán ellen, hogy leszerelje az Izrael állammal szembeni fenyegetéseket

- fogalmazott Izrael védelmi minisztere.

Bejelentette azt is:

Izrael területén rendkívüli állapot lép érvénybe.

A Times of Israel tudósítása szerint Izrael területén üvöltenek a riadószirénák. Az izraeli hadsereg közlése szerint ellentámadásra számítanak Irántól: a civil lakosságot ballisztikus rakéták, drónok fenyegetik.

Az izraeli kormány átmenetileg betiltotta az összes tömegrendezvényt az ország területén és lezárták a légteret is.

Közösségi médiában megjelenő felvételek szerint

az első rakéták már becsapódtak Teheránba, Irán fővárosába.

Egyelőre nem tudni, az Egyesült Államok részt vesz-e az Irán elleni katonai műveletben.

Donald Trump elnök parancsára jelentős katonai képességet vont össze Amerika a perzsa állam körül - Washington az elmúlt hetekben többször is tárgyalt Iránnal a nukleáris képességeinek leszereléséről, az amerikai vezető pedig nyíltan fenyegette a közel-keleti országot katonai csapásokkal.

Nem tudni azt sem, hogy ha Amerika (még?) nem vesz részt a támadásban, Izrael egyeztetett-e az Egyesült Államokkal a mostani katonai művelet megindításáról.

Izrael (és az Egyesült Államok) célja az iráni atomprogram és ballisztikus rakétaképesség megsemmisítése.

Ez volt a tavaly nyári, Irán-Izrael háború fő célkitűzése és az elmúlt hetek tárgyalásainak fő témaköre is. Azt nem tudni, kiegészítik-e a katonai célkitűzést rezsimváltó műveletekkel. Trump elnök többször is utalt rá, hogy ha nem sikerül megegyezni Ali Hamenei ajatollahhal és bizalmasaival, az iráni vezetés megbuktatására is sor kerülhet.

Címlapkép forrása: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

