Rendkívüli ülésbe kezd az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésre készül az Irán elleni amerikai-izraeli támadások nyomán. A szervezet főtitkára elítélően nyilatkozott a katonai akcióról.

António Guterres ENSZ főtitkár szombat éjszaka úgy fogalmazott, hogy "a katonai akció azzal a kockázattal jár, hogy egy olyan eseményláncolatot indít el, amelyet senki sem tud kontrollálni a világ legingatagabb régiójában". Azt is hozzátette, hogy a csapások során Iránban 20 várost ért találat.

A támadások – beleértve Irán megtorló intézkedéseit is – aláássák a nemzetközi békét és biztonságot - mondta.

Megjegyezte, hogy jelentések szerint iráni vezetők haltak meg, de azt mondta, hogy ezt nem tudja megerősíteni. Szombat késő este Donald Trump amerikai elnök is azt mondta, hogy az Irán legfőbb vezetőjének haláláról szóló hírek igazak lehetnek.

A feszültség enyhítésére és az ellenségeskedés azonnali beszüntetésére szólítok fel.

A másik lehetőség egy potenciálisan szélesebb körű konfliktus, amelynek súlyos következményei lennének a civilekre és a regionális stabilitásra nézve. Határozottan arra kérem az összes felet, hogy azonnal térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz” – figyelmeztetett a főtitkár.

A jelentések szerint a főtitkár további megjegyzéseket tesz a Biztonsági Tanács New York-i ülésén, helyi idő szerint délután 4 órakor. Franciaország, Kína, Oroszország, Bahrein és Kolumbia egyaránt a szombati rendkívüli ülés előmozdításáért küzdött egy diplomáciai forrás szerint. Az ENSZ-hez delegált orosz misszió azt mondta, hogy a kérést „az Egyesült Államok és Izrael által az Iráni Iszlám Köztársaság ellen elkövetett, nem provokált fegyveres agresszió” miatt nyújtotta be.

Címlapkép: Iráni dróncsapás füstje az észak-iraki Erbíl nagyváros repülőtérnél 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levő amerikai katonai célpontokat. Forrása: MTI/EPA/Gailan Hadzsi