Semleges országot bombázott Irán - Válaszcsapást helyeztek kilátásba, újabb ország lépne be a háborúba?

Katar bejelentette: minden joguk megvan válaszlépéseket tenni, miután Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki a területükre.

Katar területét több iráni ballisztikus rakétacsapás érte ma: amerikai bázisokat céloztak, mivel Izrael és az USA hadereje ma reggel megtámadta Teheránt.

Katar az iráni támadást elítélte és súlyos agressziónak, jogsértésnek nevezte, közölték:

nemzetközi jog szerint most válaszcsapást indíthatnak Iránnal szemben.

Doha azt nem tisztázta, indítanak-e ténylegesen válaszcsapást és ha igen, ez katonai vagy gazdasági jellegű lépés lesz-e.

Bár Katar az Egyesült Államok szoros katonai és gazdasági partnere, próbált eddig mediátorként viselkedni az USA / Izrael és Irán, valamint az Iránbarát síita milíciák közt a régióban.

Katar mellett Irán még Bahrein, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek területét is támadta.

Címlapkép forrása: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images