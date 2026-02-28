  • Megjelenítés
Semleges országot bombázott Irán - Válaszcsapást helyeztek kilátásba, újabb ország lépne be a háborúba?
Globál

Semleges országot bombázott Irán - Válaszcsapást helyeztek kilátásba, újabb ország lépne be a háborúba?

Portfolio
Katar bejelentette: minden joguk megvan válaszlépéseket tenni, miután Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki a területükre.

Katar területét több iráni ballisztikus rakétacsapás érte ma: amerikai bázisokat céloztak, mivel Izrael és az USA hadereje ma reggel megtámadta Teheránt.

Katar az iráni támadást elítélte és súlyos agressziónak, jogsértésnek nevezte, közölték:

nemzetközi jog szerint most válaszcsapást indíthatnak Iránnal szemben.

Doha azt nem tisztázta, indítanak-e ténylegesen válaszcsapást és ha igen, ez katonai vagy gazdasági jellegű lépés lesz-e.

Még több Globál

Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Megtörte a csendet az iráni trónörökös: eljött az idő, meg fog bukni az iszlamista rezsim

Bejelentést tett Irán: szó sem lehet kapitulációról – Most indul be igazán a háború

Bár Katar az Egyesült Államok szoros katonai és gazdasági partnere, próbált eddig mediátorként viselkedni az USA / Izrael és Irán, valamint az Iránbarát síita milíciák közt a régióban.

Katar mellett Irán még Bahrein, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek területét is támadta.

Kapcsolódó cikkünk

Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Megszületett a megállapodás Oroszország és Ukrajna között: tűzszünet lesz, ameddig meg nem javítják a súlyosan sérült vezetéket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility