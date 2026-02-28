Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban

Helyszíni felvételek szerint az iráni haderő telibe talált egy szállodát Dubajban, a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén.
Dubai'den son görüntüler. Kafaya koymuşlar Dubai'yi yok edecekler bu gece. Birazdan Hamaney'in açıklama yapması bekleniliyor. https://t.co/PMt53pJSIh pic.twitter.com/dgDyElaFHm https://t.co/PMt53pJSIh— Can (@Canupdate2) February 28, 2026
Bár az első hírek arról szóltak, hogy a légvédelem elharította Irán támadását és csak "roncsok" estek Dubajra, nagyon úgy fest, hogy
az emírségek legnagyobb városát közvetlen rakétatalálat érte.
WATCH: Iranian missile hits Dubai. pic.twitter.com/hbB5XWbL84 https://t.co/hbB5XWbL84— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Miközben a nap elején Irán azt közölte, hogy "amerikai katonai bázisokat" támadnak a térségben, délután már a Közel-Kelet szunnita olajmonarchiáinak fővárosainak, nagyvárosainak központjait lőtték.
Támadás érte Dubaj mellett Rijádot, Szaúd-Arábia fővárosát, Dohát, Katar fővárosát és a kuvaiti nemzetközi repteret is Kuvaitvárosban.
Nem világos, ezekkel a támadásokkal Irán mit akar elérni. Ezek az országok közvetlenül nem vesznek részt a Teherán elleni izraeli-amerikai katonai műveletben. Dubajban és a kuvaiti reptéren nem tartózkodnak amerikai katonák.
