Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban

Nagyon úgy fest, hogy Irán több rakétát is kilőtt az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városának, Dubajnak kellős közepére.

Helyszíni felvételek szerint az iráni haderő telibe talált egy szállodát Dubajban, a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén.

Dubai'den son görüntüler. Kafaya koymuşlar Dubai'yi yok edecekler bu gece. Birazdan Hamaney'in açıklama yapması bekleniliyor. https://t.co/PMt53pJSIh pic.twitter.com/dgDyElaFHm https://t.co/PMt53pJSIh — Can (@Canupdate2) February 28, 2026

Bár az első hírek arról szóltak, hogy a légvédelem elharította Irán támadását és csak "roncsok" estek Dubajra, nagyon úgy fest, hogy

az emírségek legnagyobb városát közvetlen rakétatalálat érte.

WATCH: Iranian missile hits Dubai. pic.twitter.com/hbB5XWbL84 https://t.co/hbB5XWbL84 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Miközben a nap elején Irán azt közölte, hogy "amerikai katonai bázisokat" támadnak a térségben, délután már a Közel-Kelet szunnita olajmonarchiáinak fővárosainak, nagyvárosainak központjait lőtték.

Támadás érte Dubaj mellett Rijádot, Szaúd-Arábia fővárosát, Dohát, Katar fővárosát és a kuvaiti nemzetközi repteret is Kuvaitvárosban.

Nem világos, ezekkel a támadásokkal Irán mit akar elérni. Ezek az országok közvetlenül nem vesznek részt a Teherán elleni izraeli-amerikai katonai műveletben. Dubajban és a kuvaiti reptéren nem tartózkodnak amerikai katonák.

