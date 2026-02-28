  • Megjelenítés
Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott
Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott

Több, egymástól független közel-keleti forrás is arról számol be: Izrael Irán vezetőinek otthonát is támadja a ma reggel megkezdődött katonai művelet során, az iráni elnöki rezidenciát felrobbantották.

Az izraeli Channel 12-es hírszerzési források alapján azt írja:

az izraeli hadsereg reggel felrobbantotta az iráni elnöki komplexumot.

Hozzáteszik: más, iráni vezetők otthonát, tartózkodási helyét is támadja az izraeli haderő.

Hasonló hírek jönnek iráni forrásokból is: egyelőre nem megerősített hitelességű felvételek szerint füstoszlop látható az elnöki rezidencia felett.

Kiadta Trump a parancsot: átfogó támadás indult Irán ellen, megbukhat az iszlamista rezsim - Cikkünk percről percre frissül

Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen

Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak

Egyelőre nem tudni, hogy Irán vezetőit milyen módon érintette a támadás. Nem tudni, Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, illetve Maszoúd Peszeskján iráni elnök megsérült-e, meghalt-e, nem tudni, hogy a lebombázott épületekben tartózkodtak-e a támadás során.

Az eddigi információkból viszont úgy tűnik: Izrael most nem csupán Irán katonai képességeit, hanem politikai vezetését is célba vette, minden jel szerint rezsimváltó művelet indult.

A fő indoka ennek alighanem az lehet, hogy Izrael úgy látja - amíg a jelenlegi iszlamista rezsim hatalmon van, nem fognak tudni velük semmilyen megegyezést kötni.

Frissítés: iráni források szerint az ajatollah él, nem sérült meg - a legfőbb vezér nem volt Teheránban a támadás idején.

A Channel 12 arról is beszámolt: a támadásban az amerikai haderő is részt vesz. Egyelőre erre nincsen még hiteles bizonyíték.

Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael

Címlapkép forrása: Stringer/Getty Images / A címlapkép illusztráció.

