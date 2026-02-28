  • Megjelenítés
Többen meghaltak, bankjegyek lepték el az utcát a légiszerencsétlenség után La Pazban
Többen meghaltak, bankjegyek lepték el az utcát a légiszerencsétlenség után La Pazban

Húsz halálos áldozatot követelt egy boliviai katonai szállítógép balesete, amely péntek este történt La Paz közelében, kedvezőtlen időjárási viszonyok között – számolt be az AFP-re hivatkozva a Reuters.

A légierő Hercules típusú szállítógépe Santa Cruzból indult, fedélzetén a központi bank frissen nyomtatott bankjegyeivel. A repülőgép az El Alto nemzetközi repülőtéren végrehajtott leszállást követően futott le a futópályáról, majd egy szomszédos sugárútra sodródott. A szerencsétlenségben a gép, valamint az úton lévő több jármű is súlyosan megrongálódott.

A közösségi médiában terjedő felvételeken kaotikus jelenetek láthatók, ahogy a helyszínre özönlő emberek a földön szétszóródott bankjegyeket próbálják összegyűjteni. A hatóságok vízágyúk és könnygáz bevetésével igyekeztek visszaszorítani a tömeget.

A balesetet követően az El Alto nemzetközi repülőteret ideiglenesen lezárták.

Ezt a Boliviana de Aviación nemzeti légitársaság közölte, hangsúlyozva, hogy a szerencsétlenségben érintett repülőgép nem az ő flottájukhoz tartozott.

Forrás: Reuters

Címlapkép: A lezuhant repülőgép farokrésze a baleset helyszínén fekszik, miközben a bámészkodók a hatóságok által biztosított területen maradnak El Alto-ban, Bolíviában, 2026. február 27-én. A fotó forrása: Ricardo Carvallo Teran/Anadolu via Getty Images

