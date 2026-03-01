  • Megjelenítés
Bejött Trump hazárdjátéka: tárgyalna Irán
Bejött Trump hazárdjátéka: tárgyalna Irán

Donald Trump amerikai elnök az Atlantic magazinnak nyilatkozott az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai csapásokról. A legfontosabb bejelentés szerint az új iráni vezetés tárgyalásokat kezdeményezett - tudósított a Sky News.

Trump a Fox Newsnak arról számolt be, hogy a légicsapások során negyvennyolc iráni vezető halt meg.

A CNBC-nek nyilatkozva az elnök hozzátette, hogy az iráni hadműveletek a tervezettnél gyorsabban haladnak.

Az elnök az Atlanticnak arról is beszélt, hogy Irán új vezetése tárgyalásokat kezdeményezne, ő pedig beleegyezett az egyeztetések megkezdésébe.

