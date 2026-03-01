Bejött Trump hazárdjátéka: tárgyalna Irán

Trump a Fox Newsnak arról számolt be, hogy a légicsapások során negyvennyolc iráni vezető halt meg.
A CNBC-nek nyilatkozva az elnök hozzátette, hogy az iráni hadműveletek a tervezettnél gyorsabban haladnak.
Az elnök az Atlanticnak arról is beszélt, hogy Irán új vezetése tárgyalásokat kezdeményezne, ő pedig beleegyezett az egyeztetések megkezdésébe.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Friss jelentés: Amerika újra bevetette a félelmetes B-2A Spirit lopakodó bombázókat
Eddig titkolták az információt.
IRGC: támadás indult a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó ellen
Négy ballisztikus rakétát lőttek ki.
Rengeteg járatot kellett törölni ma Budapesten
A közel-keleti helyzet következtében.
Mutatjuk, hol él a legtöbb külföldi Magyarországon
2021-ben 333 ezer 15 és 50 év közötti külföldi állampolgárnak volt tartózkodási engedélye.
Megszólalt az iráni külügyminiszter: kiderült, mikor lesz új vezetője az iszlamista rezsimnek
A konfliktusról árult el részleteket.
Mindenki csodát várt ezektől a fegyverektől, mégis csúnyán felsültek
Senki nem tud mindig hatost dobni.
Irán egy európai atomhatalom katonai bázisára mért csapást
Sűrű, fekete füst gomolyog.
Maszúd Peszeskján: Irán nem hátrál, durva megtorlást helyezett kilátásba
Beszédet intézett az iráni elnök.
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.