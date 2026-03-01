Friss jelentés: Amerika újra bevetette a félelmetes B-2A Spirit lopakodó bombázókat

Az adatok arra utalnak, hogy az Egyesült Államok újra B-2A Spirit bombázókkal támadta Iránt.

A DefenseGreek OSINT-fiók (nyílt forráskódú adatokat elemző) információi szerint az Egyesült Államok a

2025-ös eseményekhez hasonlóan ismét beetette a B-2A Spirit lopakodó bombázókat Iránban.

A bejegyzésében azt állítja, hogy már korábban tudomást szerzett a négy katonai repülőgép támadásáról, ugyanakkor azokat biztonsági okokból nem hozta nyilvánosságra. Állítása szerint a mostani közleményével ugyanakkor már nem veszélyezteti a járművek biztonságát, mivel azok már az Atlanti-óceán felett ismét az Egyesült Államok felé tartanak.

Kiemelte, hogy szerinte a közeljövőben ismét bevethetik a bombázókat.

Az állítást más források egyelőre nem erősítették meg, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni annak igazságtartalmát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images