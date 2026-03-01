Friss jelentés: Amerika újra bevetette a félelmetes B-2A Spirit lopakodó bombázókat

A DefenseGreek OSINT-fiók (nyílt forráskódú adatokat elemző) információi szerint az Egyesült Államok a
2025-ös eseményekhez hasonlóan ismét beetette a B-2A Spirit lopakodó bombázókat Iránban.
A bejegyzésében azt állítja, hogy már korábban tudomást szerzett a négy katonai repülőgép támadásáról, ugyanakkor azokat biztonsági okokból nem hozta nyilvánosságra. Állítása szerint a mostani közleményével ugyanakkor már nem veszélyezteti a járművek biztonságát, mivel azok már az Atlanti-óceán felett ismét az Egyesült Államok felé tartanak.
#OperationEpicFury #FreeIran https://twitter.com/hashtag/OperationEpicFury?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— DefenceGeek (@DefenceGeek) March 1, 2026
Kiemelte, hogy szerinte a közeljövőben ismét bevethetik a bombázókat.
Az állítást más források egyelőre nem erősítették meg, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni annak igazságtartalmát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Maszúd Peszeskján: Irán nem hátrál, durva megtorlást helyezett kilátásba
Beszédet intézett az iráni elnök.
Újabb sokk a tengeri szállításban, rendkívüli bejelentést tett az óriáscég
A költségek is jócskán emelkedhetnek.
Német törvényhozó: könnyen lehet, hogy Európát is eléri Irán megtorlása
Növekedik a veszély.
Így kerülheti meg Trump a vámjainak bírósági elkaszálását
Az 1974-es kereskedelmi törvény lesz az új hivatkozási alap.
Háborús felvételek: szétbombázzák Iránt a szövetségesek – Masszív támadás alatt a 9 milliós nagyváros
Több hullámban, többféle képességgel támad Amerika és Izrael.
Döntött a Védelmi Tanács: katonai védelmet kap a repülőtér
Péntektől két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat.
Rossz hír az utazóknak: leállítják a járatokat a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyére is
Fontos döntést közölt a Lufthansa.
Elképesztő számok: a pandémia óta nem történt ilyen a hazánkban is terjeszkedő kínai óriásnál
Nagyon rosszul alakult a február a BYD számára.
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.