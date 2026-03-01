  • Megjelenítés
Friss jelentés: Amerika újra bevetette a félelmetes B-2A Spirit lopakodó bombázókat
Globál

Friss jelentés: Amerika újra bevetette a félelmetes B-2A Spirit lopakodó bombázókat

Portfolio
Az adatok arra utalnak, hogy az Egyesült Államok újra B-2A Spirit bombázókkal támadta Iránt.

A DefenseGreek OSINT-fiók (nyílt forráskódú adatokat elemző) információi szerint az Egyesült Államok a

2025-ös eseményekhez hasonlóan ismét beetette a B-2A Spirit lopakodó bombázókat Iránban.

A bejegyzésében azt állítja, hogy már korábban tudomást szerzett a négy katonai repülőgép támadásáról, ugyanakkor azokat biztonsági okokból nem hozta nyilvánosságra. Állítása szerint a mostani közleményével ugyanakkor már nem veszélyezteti a járművek biztonságát, mivel azok már az Atlanti-óceán felett ismét az Egyesült Államok felé tartanak.

Kiemelte, hogy szerinte a közeljövőben ismét bevethetik a bombázókat.

Az állítást más források egyelőre nem erősítették meg, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni annak igazságtartalmát.

Kapcsolódó cikkünk

Új vezetők vették át Iránt, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Amerikai katonák haltak meg, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Hatalmas öngól Irántól: megtámadták a régió legerősebb országát – Nagyon erős ellenséget szereztek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility