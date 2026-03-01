Háborús felvételek: szétbombázzák Iránt a szövetségesek – Masszív támadás alatt a 9 milliós nagyváros

Több felvétel is megjelent az elmúlt órákban az Irán ellen végrehajtott izraeli és amerikai csapásokról.

A három egymástól függetlenül publikált, Reuters által összegyűjtött videón az látható, ahogy az amerikai haderő Tomahawk cirkálórakétákkal, ATAMCS-rakétákkal támadja Irán légvédelmi rendszereit, rakátarendszereit.

Ezután az izraeli légierő mér csapást a forradalmi gárda egyik központjára,

a videó végén Teherán látható, a szövetségesek csapásai után.

Irán közlése szerint eddig több mint 200 civil halt meg Irán és Izrael kombinált támadása során – katonai veszteségeikről nem közöltek semmit.

Izrael közölte: csak a támadás első pár percében 40 iráni katonai vezetőt likvidáltak.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images