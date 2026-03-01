Irán egy európai atomhatalom katonai bázisára mért csapást

A török Clash Report jelentése szerint Irán csapást mért a francia haditengerészet egyik bázisára.

Franciaország állandó katonai jelenlétet tart fenn az Egyesült Arab Emírségekben, méghozzá Abu-Dzabiban. A felvételek szerint

a Zajed kikötőből sűrű fekete füst száll fel, ami megerősíti, hogy Irán eltalálta a támaszpontot.

UPDATE: Iran targeted French Naval Base in Abu Dhabi. https://t.co/JxGEJOIkHE https://t.co/JxGEJOIkHE — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

A károkról egyelőre nincsen megerősített információ. A francia elnök korában elítélte a háborút, melynek válaszcsapásában Teherán olyan országokat is megtámadott, melyek korábban semleges álláspontot képviseltek.

Frissítés: az Egyesült Arab Emírségek megerősítette a támadást. Ugyanakkor elmondták, hogy nincsenek áldozatok.

A támadás két általános anyagokat tartalmazó konténerben tüzet okozott, de személyi sérülés nem történt

- írják.

Címlapkép forrása: Luke Dray/Getty Images