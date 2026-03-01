  • Megjelenítés
Irán egy európai atomhatalom katonai bázisára mért csapást
Globál

Irán egy európai atomhatalom katonai bázisára mért csapást

Portfolio
A török Clash Report jelentése szerint Irán csapást mért a francia haditengerészet egyik bázisára.

Franciaország állandó katonai jelenlétet tart fenn az Egyesült Arab Emírségekben, méghozzá Abu-Dzabiban. A felvételek szerint

a Zajed kikötőből sűrű fekete füst száll fel, ami megerősíti, hogy Irán eltalálta a támaszpontot.

A károkról egyelőre nincsen megerősített információ. A francia elnök korában elítélte a háborút, melynek válaszcsapásában Teherán olyan országokat is megtámadott, melyek korábban semleges álláspontot képviseltek.  

Még több Globál

Új vezetők vették át Iránt, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

IRGC: támadás indult a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó ellen

Megszólalt az iráni külügyminiszter: kiderült, mikor lesz új vezetője az iszlamista rezsimnek

Frissítés: az Egyesült Arab Emírségek megerősítette a támadást. Ugyanakkor elmondták, hogy nincsenek áldozatok.

A támadás két általános anyagokat tartalmazó konténerben tüzet okozott, de személyi sérülés nem történt

- írják.

Kapcsolódó cikkünk

Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Luke Dray/Getty Images

