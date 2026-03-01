Laridzsáni: a háború célja Irán feloszlatása kisebb országokra

Laridzsáni azzal vádolta meg a zsidó államot, hogy
„túlélésének érdekében” kisebb országokra akarja feloszlatni Iránt
– tudósít az iráni Fársz hírügynökség.
Az iráni vezető emellett úgy látja, a cél megvalósításához Izrael megszerezte a „fosztogatás legnagyobb mesterét,” Donald Trump elnököt, aki nyersanyagokat akar megszerezni Irántól.
Amerika és a cionista rezsim [Izrael] szíven szúrta az iráni nemzetet. Most mi is szíven szúrjuk őket
– nyilatkozta az iráni állami médiának a teheráni vezető, aki minden korábbinál súlyosabb katonai válaszcsapást helyezett kilátásba.
Az Al-Dzsazíra úgy tudja: valószínűleg Ali Laridzsánit nevezte ki Ali Hámenei ajatollah utódjának, mielőtt meghalt, a főtitkár lesz jó eséllyel Irán következő vezetője. Jól látható: az ajatollah halála ellenére Iránnak esze ágában sincs felfüggeszteni a katonai műveleteket, kapitulálni az ellenséges támadás előtt.
Az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács az országot irányító, leghatalmasabb politikai testület.
Címlapkép forrása: Idrees Abbas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
