Laridzsáni: a háború célja Irán feloszlatása kisebb országokra
Portfolio
Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára megvádolta Izraelt azzal, hogy valójában Irán feloszlatását akarja elérni az ország Amerikával való közös támadása során.

Laridzsáni azzal vádolta meg a zsidó államot, hogy

„túlélésének érdekében” kisebb országokra akarja feloszlatni Iránt

– tudósít az iráni Fársz hírügynökség.

Az iráni vezető emellett úgy látja, a cél megvalósításához Izrael megszerezte a „fosztogatás legnagyobb mesterét,” Donald Trump elnököt, aki nyersanyagokat akar megszerezni Irántól.

Amerika és a cionista rezsim [Izrael] szíven szúrta az iráni nemzetet. Most mi is szíven szúrjuk őket

– nyilatkozta az iráni állami médiának a teheráni vezető, aki minden korábbinál súlyosabb katonai válaszcsapást helyezett kilátásba.

Az Al-Dzsazíra úgy tudja: valószínűleg Ali Laridzsánit nevezte ki Ali Hámenei ajatollah utódjának, mielőtt meghalt, a főtitkár lesz jó eséllyel Irán következő vezetője. Jól látható: az ajatollah halála ellenére Iránnak esze ágában sincs felfüggeszteni a katonai műveleteket, kapitulálni az ellenséges támadás előtt.

Az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács az országot irányító, leghatalmasabb politikai testület.

Címlapkép forrása: Idrees Abbas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

