Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, Irán szétbombázza Dubajt - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, Irán szétbombázza Dubajt - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Iránban tízezrek vannak az utcákon, akik bosszúért tüntetnek, Pakisztánban és Irakban az amerikai követségek épületeit támadják helyiek. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Meghalt az iráni rendőrség vezetője is

Az iráni egységes rendőri erők parancsnoksága, a FARAJA is elvesztette parancsnokát - Golamreza Rezaján halálhírét a Tasznim megerősítette.

Rászólt Iránra a régió egyik legerősebb országa: ideje befejezni ezt az ámokfutást - Teherán csak maga alatt vágja a fát!

Irán csak magának árt azzal, hogy az öbölmenti olajállamokat támadja – az eszkaláció csak azokat igazolja, akik arra figyelmeztettek, hogy Teherán a Közel-Kelet békéjének legfőbb ellensége – írta ki X-oldalára Anvár Gargas, az Egyesült Arab Emírségek külügyi tanácsadója.

Rászólt Iránra a régió egyik legerősebb országa: ideje befejezni ezt az ámokfutást - Teherán csak maga alatt vágja a fát!
Átfogó támadás indult Teherán ellen

Izrael bejelentette: a légierő átfogó támadást kezdett "Teherán szíve" ellen, miután felszámolták a főváros légvédelmét és légi képességeit.

A cél, közlésük szerint a "terrorista rezsim" teljes bedöntése.

Nagyon úgy fest, hogy Omán is támadás alá került

Miután hírek jöttek arról, hogy drónok robbantak fel Dukm kikötőjében, Ománban, ma az amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki:

katonai tevékenység zajlik Muszkátban, a fővárosban is, mindenki vonuljon fedezékbe.

Ománt eddig Irán nem támadta, mivel a közel-keleti állam közvetíteni próbált köztük és Washington közt.

Hatan meghaltak a karacsi konzulátus ostromában

Legalább hat ember meghalt és 20-an megsérültek Karacsiban, Pakisztán egyik legnagyobb városában, miközben megtámadták az amerikai konzulátust, az Irán elleni katonai akció ellen tüntetve.

Egyelőre nem világos, pontosan mi történt - nem tudni, ki halt meg, pontosan miért, történt-e fegyverhasználat, mi történt a konzulátus dolgozóival.

Bahreinben is felrobbant egy ötcsillagos hotel

Az épületet egy iráni drón találta telibe.

Kuvaitban dolgozik a légvédelem

Felvételek jöttek arról, hogy egy iráni Sahed-136-os drónt lőttek le az ország légterében.

Úgy néz ki, Ománt is megtámadták

Dakm városának kikötőjében két drón robbant fel, egy kikötői munkás megsérült - írja az Iran International.

Nem világos, a támadást ki indította, Ománt eddig Irán nem lőtte, vélhetően azért, mert az állam eddig közvetíteni próbált Teherán és Washington közt.

Dubajra rá sem lehet ismerni

Folyamatosan jönnek a felvételek a Dubaj elleni támadásokról: az utcák üresek, a lakosság és a turisták hotelek éttermeiben, parkolóházakban húzzák meg magukat, a fényőző városra rá se lehet ismerni.

Tel-Avivban is súlyosak a károk

Izrael második legnagyobb városában már 40 épület sérült meg Irán támadásai miatt, 200 lakost kellett eddig kimenekíteni.

(Haárec)

Megvan a forradalmi gárda új parancsnoka

Irán Ahmad Vahidit, a Kudsz erők és a gárdista hírszerzés korábbi parancsnokát nevezte ki az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest új parancsnokává.

Az előző parancsnokot, Mohamed Papkúrt tegnap hajnalban likvidálta Izrael.

(Iran International)

Abu-Dzabi repterén meghalt egy ember

Irán az emírségek dubaji reptere mellett Abu-Dzabi repterét is megtámadta: itt egy drón robbant fel, egy ember meghalt és hatan megsérültek.

Felvételek: Dubaj lángol

Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városát több rakéta- és dróntalálat érte: szállodák, kikötők, repterek kaptak lángra.

Szijjártó Péter: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek

A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, az ott tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma szombat reggeltől estig 1893-ról 4144-re nőtt - erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében vasárnap reggel.

A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, az ott tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma szombat reggeltől estig 1893-ról 4144-re nőtt - erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében vasárnap reggel.

A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen. Csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat bonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is. Az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légiforgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates gépei sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken. Abu-Dzabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit. A térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. "Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat" - írta Szijjártó Péter.

(MTI)

(MTI)

Sérültek a szunnita olajállamokban

Kuvaitban, Bahreinben és az UAE-ben is egyre több sérültje van az iráni támadásoknak.

Kuvaitban 12 ember szorul orvosi ellátásra Irán reggeli támadásai miatt, Dubajban két ember sérült meg, Bahreinben az éjjeli támadásoknak legalább 5 sérültje van.

Az amerikai külügyminisztérium közben bejelentette: a nem létfontosságú követségi dolgozók elhagyhatják Bahreint - vagyis a térség veszélyességi szintje nőtt.

Karacsiban az amerikai konzulátust ostromolják

A pakisztáni nagyvárosban tüntetők százai próbálják szétverni az amerikai nagykövetség helyi diplomáciai képviseletét.

Megosztás

Az amerikai Középső Parancsnokság ismét megerősítette:

az Egyesült Államok egyetlen veszteséget sem szenvedett az Irán elleni műveletek során.

Elismerték: iráni drónok és rakéták valóban eltalálták az USA közel-keleti bázisait, de nem okoztak súlyos károkat, a létesítmények kivétel nélkül működnek tovább.

Irak háromnapos gyászt hirdetett

Az iraki kormány elítélte az Irán elleni amerikai-izraeli támadást és háromnapos gyászt hirdetett az iráni vezető, Ali Hámenei halála miatt.

Megosztás

Az olajállam összesen 45 rakétát és kilenc drónt lőtt le légterében, melyeket Irán indított rájuk.

(CNN)

Tüntetők ostromolják a "Zöld Zónát" Bagdadban

Több száz iraki tüntető próbál éppen betörni az amerikai követségnek otthont adó Zöld Zónába, Bagdadban, Irak fővárosában.

A biztonsági erők egyelőre visszatartják a tüntetőket, akik iráni zászlókkal vonulnak és köveket dobálnak.

(Times of Israel)

Meghalt az iráni vezérkari főnök is

Abdulrahim Muszavi halálát hivatalosan is megerősítette az iráni állami média.

Megosztás

A katari központú hírcsatorna több elemzést is közzétett az ajatollah halála után arról, hogy mi az iráni lakosság hangulata a rezsimváltás kérdésével kapcsolatosan.

Nagy általánosságban azt írják:

a lakosság nagyon megosztott, de alapvetően nem előnyös, hogy az ajatollah likvidálása külső erők által történt.

Bár sokan vannak, akik a rezsim oldalán állnak és szintén sokan ellenzik az iszlamista vezetés munkáját, a csendes többség a szürkezónában áll - előfordulhat, hogy a külső, ellenséges támadás hatására ők inkább "összezárnak a zászló alatt" - írják.

Hámenei utolsó üzenete

Hivatalos X-fiókján utolsó üzenetet tett közzé valaki Ali Hámenei ajatollah nevében.

Allah nevében, aki a legkegyelmesebb, legirgalmasabb.
A hívők közt vannak, akik tartották magukat az Allahhal való szövetséghez. Vannak köztük, akik beteljesítették esküjüket, vannak, akik még várnak, de egy pillanatra sem tágítanak esküjüktől

- olvasható a posztban.

Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban

Iráni rakéta- és dróncsapások érték az éjszaka folyamán az Öböl menti országokat, köztük Dubajt. A támadások során károk keletkeztek a világ egyik legforgalmasabb repülőterén és az ikonikus Burdzs al-Arab szállodában is - írja a Reuters.

Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban
Nem tűnik úgy, hogy Iránban a rezsimváltó hangulat dominál

Sorra jönnek a felvételek arról, hogy hatalmas tömegek vonultak az utcákra Irán nagyvárosaiban, sokan az ajatollahot siratják, közben sokan vannak, akik bosszúért kiáltanak.

Megosztás

Irakot is lövi Irán

Az iráni haderő megtámadta az iraki Erbil Nemzetközi Repteret, a létesítményből füstoszlop csapott fel.

A reptéren amerikai katonai támaszpont működik.

Dubajban lángol az ég

Az emírségek legnagyobb városa folyamatos iráni támadás alatt van - a légvédelem dolgozik, az eget ellepték a robbanások - jelenti az AFP helyi tudósítója.

Laridzsáni: a háború célja Irán feloszlatása kisebb országokra

Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára megvádolta Izraelt azzal, hogy valójában Irán feloszlatását akarja elérni az ország Amerikával való közös támadása során.

Laridzsáni: a háború célja Irán feloszlatása kisebb országokra
Katz: halálos csapást szenvedett a gonosz tengelye

Megpróbálta megsemmisíteni Izraelt - végül ő maga semmisült meg. Eljött az igazság órája, a gonosz tengelye halálos csapást szenvedett

- kommentálta az ajatollah halálát Izrael Katz védelmi miniszter.

Hozzátette: a katonai műveletek folytatódnak.

Újabb iráni vezető halálhírét erősítették meg

Az iráni állami média bejelentette: meghalt Mohamed Baszri, az iráni hírszerzési minisztérium egyik vezetője.

Tízezrek lehetnek az utcán Iránban

Miután bejelentették az ajatollah halálhírét, az iráni lakosság tömegesen vonult az utcákra - megemlékezni legfőbb vezérükről. Iszfahánban, Teheránban tízezrek lehetnek kinn.

Robbanások Ammán és Doha fölött

Helyi források szerint Jordániát és Katart bombázza Irán - a légvédelem folyamatosan dolgozik.

Izraelben is légi riadó van.

Az olajmonarchiák elleni támadásokról

Greg Karlstrom, az Economist tudósítója konkrét számokat tett közzé az arab olajmonarchiák elleni támadásokról. Információi szerint

  • Az Egyesült Arab Emírségekre 137 rakétát és 209 drónt lőtt ki Irán - az országot majdnem olyan intenzív támadás érte, mint Izraelt,
  • Katarra 66 rakétát indítottak,
  • Bahreinre pedig 45 rakétát és 9 drónt küldtek,

eddig.

A következő támadás épp folyamatban van.

Irán: készültünk erre

Irán minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, köztük az ajatollah halálára is - jelentette ki Mohamed Baher Galibaf iráni parlamenti házelnök az állami televízióban.

Azt mondta: Donald Trump és Benjámin Netanjahu "átlépték a vörös vonalat" és most "elszenvedik majd a következményeket."

Nem tisztázta, ez pontosan mit jelent.

(Times of Israel nyomán)

Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön

Truth Social oldalán fenyegette meg Donald Trump Iránt, miután a perzsa állam megtorlócsapást helyezett kilátásba.

Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön
Két másik vezető halálhírét is megerősítették

Irán megerősítette Ali Samkáni elnöki tanácsadó és Mohamed Pakpúr, az IRGC parancsnokának halálhírét is.

Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?

Miután Irán hivatalosan is megerősítette Ali Hámenei ajatollah halálhírét, sorra jönnek a nemzetközi médiában az elemzések arról, hogy mi lehet a következő lépés.

Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?
Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton katonai csapást mért Iránra, amelynek válaszul Irán rakétatüzet zúdított Izraelre. Az olajpiac drágulással reagál a hírekre, van olyan elemző, aki szerint 100 dollárig is emelkedhet az olajár.

Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?
Iráni megtorlás: elindult a következő hullám

Miután Irán megerősítette az ajatollah halálát, újabb megtorlási hullámot indítottak a Közel-Kelet országai ellen. Támadás alá került:

  • Tel-Aviv (Izrael)
  • Doha (Katar)
  • Dubaj (UAE)
  • Kuvaitváros (Kuvait).

Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest bejelentette azt is, hogy eddig 27 amerikai támaszpontot vettek célba a Közel-Keleten.

Megerősítette Irán: meghalt Hámenei

Életét vesztette Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője a rakétacsapásokban - erősítette meg az iráni állami média.

Megerősítette Irán: meghalt Hámenei
Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Címlapkép forrása: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

