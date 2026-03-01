Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángol a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Katz: halálos csapást szenvedett a gonosz tengelye
Megpróbálta megsemmisíteni Izraelt - végül ő maga semmisült meg. Eljött az igazság órája, a gonosz tengelye halálos csapást szenvedett
- kommentálta az ajatollah halálát Izrael Katz védelmi miniszter.
Hozzátette: a katonai műveletek folytatódnak.
Újabb iráni vezető halálhírét erősítették meg
Az iráni állami média bejelentette: meghalt Mohamed Baszri, az iráni hírszerzési minisztérium egyik vezetője.
Tízezrek lehetnek az utcán Iránban
Miután bejelentették az ajatollah halálhírét, az iráni lakosság tömegesen vonult az utcákra - megemlékezni legfőbb vezérükről. Iszfahánban, Teheránban tízezrek lehetnek kinn.
Large crowd of people in Isfahan hit streets to mourn Leader of Islamic Revolution martyrdom pic.twitter.com/wpofOyCJgu https://t.co/wpofOyCJgu— Press TV (@PressTV) March 1, 2026
Robbanások Ammán és Doha fölött
Helyi források szerint Jordániát és Katart bombázza Irán - a légvédelem folyamatosan dolgozik.
Izraelben is légi riadó van.
Az olajmonarchiák elleni támadásokról
Greg Karlstrom, az Economist tudósítója konkrét számokat tett közzé az arab olajmonarchiák elleni támadásokról. Információi szerint
- Az Egyesült Arab Emírségekre 137 rakétát és 209 drónt lőtt ki Irán - az országot majdnem olyan intenzív támadás érte, mint Izraelt,
- Katarra 66 rakétát indítottak,
- Bahreinre pedig 45 rakétát és 9 drónt küldtek,
eddig.
A következő támadás épp folyamatban van.
Irán: készültünk erre
Irán minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, köztük az ajatollah halálára is - jelentette ki Mohamed Baher Galibaf iráni parlamenti házelnök az állami televízióban.
Azt mondta: Donald Trump és Benjámin Netanjahu "átlépték a vörös vonalat" és most "elszenvedik majd a következményeket."
Nem tisztázta, ez pontosan mit jelent.
(Times of Israel nyomán)
Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön
Truth Social oldalán fenyegette meg Donald Trump Iránt, miután a perzsa állam megtorlócsapást helyezett kilátásba.
Két másik vezető halálhírét is megerősítették
Irán megerősítette Ali Samkáni elnöki tanácsadó és Mohamed Pakpúr, az IRGC parancsnokának halálhírét is.
Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?
Miután Irán hivatalosan is megerősítette Ali Hámenei ajatollah halálhírét, sorra jönnek a nemzetközi médiában az elemzések arról, hogy mi lehet a következő lépés.
Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?
Az Egyesült Államok és Izrael szombaton katonai csapást mért Iránra, amelynek válaszul Irán rakétatüzet zúdított Izraelre. Az olajpiac drágulással reagál a hírekre, van olyan elemző, aki szerint 100 dollárig is emelkedhet az olajár.
Iráni megtorlás: elindult a következő hullám
Miután Irán megerősítette az ajatollah halálát, újabb megtorlási hullámot indítottak a Közel-Kelet országai ellen. Támadás alá került:
- Tel-Aviv (Izrael)
- Doha (Katar)
- Dubaj (UAE)
- Kuvaitváros (Kuvait).
Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest bejelentette azt is, hogy eddig 27 amerikai támaszpontot vettek célba a Közel-Keleten.
Megerősítette Irán: meghalt Hámenei
Életét vesztette Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője a rakétacsapásokban - erősítette meg az iráni állami média.
Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Címlapkép forrása: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images
Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, tömegek mozdulnak meg heteken belül
Valakik nagyon jól járhatnak az idei kampányban.
Megerősítette Irán: meghalt Hámenei
Vasárnap hajnalban erősítette meg az állami média.
Exkluzív információk érkeztek arról, hogyan döntött Trump Irán bombázásáról
A lépés és háttere, ami az egész térséget lángba boríthatja.
Trump bejelentette: meghalt Hámenei
Ő is megerősítette.
Rendkívüli ülésbe kezd az ENSZ Biztonsági Tanácsa
A háború miatt.
Váratlan kijelentést tett Zelenszkij kabinetfőnöke
Ennek nagy jelentősége lehet.
Mit jelent a Hormuzi-szoros lezárása? - Tényleg elszállnak az energiaárak?
Már rövid távon érezhetjük a hatását.
Izraeli tisztviselő: meghalt az ajatollah, megvan a holttest
Azt mondják, vége az iszlamista rezsim első emberének.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?