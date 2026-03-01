  • Megjelenítés
Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángol a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángol a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Portfolio
Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Katz: halálos csapást szenvedett a gonosz tengelye

Megpróbálta megsemmisíteni Izraelt - végül ő maga semmisült meg. Eljött az igazság órája, a gonosz tengelye halálos csapást szenvedett

- kommentálta az ajatollah halálát Izrael Katz védelmi miniszter.

Hozzátette: a katonai műveletek folytatódnak.

Újabb iráni vezető halálhírét erősítették meg

Az iráni állami média bejelentette: meghalt Mohamed Baszri, az iráni hírszerzési minisztérium egyik vezetője.

Tízezrek lehetnek az utcán Iránban

Miután bejelentették az ajatollah halálhírét, az iráni lakosság tömegesen vonult az utcákra - megemlékezni legfőbb vezérükről. Iszfahánban, Teheránban tízezrek lehetnek kinn.

Robbanások Ammán és Doha fölött

Helyi források szerint Jordániát és Katart bombázza Irán - a légvédelem folyamatosan dolgozik.

Izraelben is légi riadó van.

Az olajmonarchiák elleni támadásokról

Greg Karlstrom, az Economist tudósítója konkrét számokat tett közzé az arab olajmonarchiák elleni támadásokról. Információi szerint

  • Az Egyesült Arab Emírségekre 137 rakétát és 209 drónt lőtt ki Irán - az országot majdnem olyan intenzív támadás érte, mint Izraelt,
  • Katarra 66 rakétát indítottak,
  • Bahreinre pedig 45 rakétát és 9 drónt küldtek,

eddig.

A következő támadás épp folyamatban van.

Irán: készültünk erre

Irán minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, köztük az ajatollah halálára is - jelentette ki Mohamed Baher Galibaf iráni parlamenti házelnök az állami televízióban.

Azt mondta: Donald Trump és Benjámin Netanjahu "átlépték a vörös vonalat" és most "elszenvedik majd a következményeket."

Nem tisztázta, ez pontosan mit jelent.

(Times of Israel nyomán)

Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön

Truth Social oldalán fenyegette meg Donald Trump Iránt, miután a perzsa állam megtorlócsapást helyezett kilátásba.

Tovább a cikkhez
Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön
Két másik vezető halálhírét is megerősítették

Irán megerősítette Ali Samkáni elnöki tanácsadó és Mohamed Pakpúr, az IRGC parancsnokának halálhírét is.

Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?

Miután Irán hivatalosan is megerősítette Ali Hámenei ajatollah halálhírét, sorra jönnek a nemzetközi médiában az elemzések arról, hogy mi lehet a következő lépés.

Tovább a cikkhez
Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?
Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton katonai csapást mért Iránra, amelynek válaszul Irán rakétatüzet zúdított Izraelre. Az olajpiac drágulással reagál a hírekre, van olyan elemző, aki szerint 100 dollárig is emelkedhet az olajár.

Tovább a cikkhez
Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?
Iráni megtorlás: elindult a következő hullám

Miután Irán megerősítette az ajatollah halálát, újabb megtorlási hullámot indítottak a Közel-Kelet országai ellen. Támadás alá került:

  • Tel-Aviv (Izrael)
  • Doha (Katar)
  • Dubaj (UAE)
  • Kuvaitváros (Kuvait).

Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest bejelentette azt is, hogy eddig 27 amerikai támaszpontot vettek célba a Közel-Keleten.

Megerősítette Irán: meghalt Hámenei

Életét vesztette Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője a rakétacsapásokban - erősítette meg az iráni állami média.

Tovább a cikkhez
Megerősítette Irán: meghalt Hámenei
Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Kapcsolódó cikkünk

Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

