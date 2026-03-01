Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángol a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Irán minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, köztük az ajatollah halálára is - jelentette ki Mohamed Baher Galibaf iráni parlamenti házelnök az állami televízióban.

Azt mondta: Donald Trump és Benjámin Netanjahu "átlépték a vörös vonalat" és most "elszenvedik majd a következményeket."

Nem tisztázta, ez pontosan mit jelent.

(Times of Israel nyomán)