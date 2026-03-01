Megszólalt az iráni külügyminiszter: kiderült, mikor lesz új vezetője az iszlamista rezsimnek

Aragcsi elmondta, hogy Irán az amerikai katonai agresszióra válaszul önvédelmi lépéseket tesz, és a térségben kizárólag amerikai katonai célpontokat – bázisokat, létesítményeket és személyzetet – támad. A miniszter tájékoztatása szerint az amerikai erők kiürítették bázisaikat, és szállodákba húzódtak vissza, ahol civileket használnak élő pajzsként. Hangsúlyozta:
Irán nem az Öböl menti szomszédos államokat támadja, továbbá a Hormuzi-szoros lezárására és a hajózás megzavarására sem készülnek jelenleg.
A tárcavezető a legfelsőbb vezető, Ali Hámenei megölését a nemzetközi jog kirívó megsértésének és példátlan cselekedetnek nevezte, amely bonyolultabbá és veszélyesebbé teszi a szembenállást. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok már másodszor intézett támadást Irán ellen folyamatban lévő tárgyalások alatt.
Aragcsi részletesen ismertette az alkotmányos utódlási folyamatot is. Az alaptörvényben rögzített eljárásnak megfelelően még aznap megalakult az átmeneti tanács, amelyet az elnök, az igazságszolgáltatás vezetője és az Őrök Tanácsának egyik jogásza alkot. Ez a háromtagú testület gyakorolja a legfelsőbb vezető hatáskörét az utód kijelöléséig. A Szakértők Gyűlése várhatóan
egy-két napon belül megválasztja az új legfelsőbb vezetőt.
A külügyminiszter leszögezte, hogy az állami intézmények zavartalanul működnek, az ország alkotmányos rendje érintetlen, Iránnak pedig önvédelme tekintetében nincsenek korlátai vagy megszorításai.
Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office/Anadolu via Getty Images
