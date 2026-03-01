  • Megjelenítés
Megszólalt az iráni külügyminiszter: kiderült, mikor lesz új vezetője az iszlamista rezsimnek
Globál

Megszólalt az iráni külügyminiszter: kiderült, mikor lesz új vezetője az iszlamista rezsimnek

Portfolio
Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi az al-Dzsazírának adott exkluzív interjúban ismertette Teherán álláspontját az Egyesült Államokkal zajló fegyveres konfliktusról, a legfelsőbb vezető megöléséről és az azt követő alkotmányos átmenetről.

Aragcsi elmondta, hogy Irán az amerikai katonai agresszióra válaszul önvédelmi lépéseket tesz, és a térségben kizárólag amerikai katonai célpontokat – bázisokat, létesítményeket és személyzetet – támad. A miniszter tájékoztatása szerint az amerikai erők kiürítették bázisaikat, és szállodákba húzódtak vissza, ahol civileket használnak élő pajzsként. Hangsúlyozta:

Irán nem az Öböl menti szomszédos államokat támadja, továbbá a Hormuzi-szoros lezárására és a hajózás megzavarására sem készülnek jelenleg.

A tárcavezető a legfelsőbb vezető, Ali Hámenei megölését a nemzetközi jog kirívó megsértésének és példátlan cselekedetnek nevezte, amely bonyolultabbá és veszélyesebbé teszi a szembenállást. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok már másodszor intézett támadást Irán ellen folyamatban lévő tárgyalások alatt.

Aragcsi részletesen ismertette az alkotmányos utódlási folyamatot is. Az alaptörvényben rögzített eljárásnak megfelelően még aznap megalakult az átmeneti tanács, amelyet az elnök, az igazságszolgáltatás vezetője és az Őrök Tanácsának egyik jogásza alkot. Ez a háromtagú testület gyakorolja a legfelsőbb vezető hatáskörét az utód kijelöléséig. A Szakértők Gyűlése várhatóan

Még több Globál

Új vezetők vették át Iránt, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

IRGC: támadás indult a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó ellen

Mindenki csodát várt ezektől a fegyverektől, mégis csúnyán felsültek

egy-két napon belül megválasztja az új legfelsőbb vezetőt.

A külügyminiszter leszögezte, hogy az állami intézmények zavartalanul működnek, az ország alkotmányos rendje érintetlen, Iránnak pedig önvédelme tekintetében nincsenek korlátai vagy megszorításai.

Kapcsolódó cikkünk

Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Hatalmas öngól Irántól: megtámadták a régió legerősebb országát – Nagyon erős ellenséget szereztek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility