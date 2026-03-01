Nagy a csend Iránban: kiderült, mitől retteg a vezetés

Petraeus kiemelte: bár Teherán korábban bejelentette az ideiglenes vezetés felállítását, azóta semmilyen kommunikáció nem érkezett az ország irányítóitól. Hozzátette, biztos abban, hogy az iráni vezetők jelenleg kerülik a mobiltelefonok használatát, mivel tartanak az elektronikus beméréstől.

Hamenei utódlásával kapcsolatban a volt CIA-igazgató úgy vélekedett, hogy a Szakértők Gyűlése várhatóan ismét egy keményvonalas vallási ideológust választ majd meg.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a rezsimen belül jelen vannak pragmatikusabb szereplők is. A Szakértők Gyűlése egy 88 tagú alkotmányos testület, amelynek feladata a legfőbb vezető megválasztása és felügyelete.

Arra a kérdésre, hogy szárazföldi erők bevetése nélkül is megdönthető-e az iráni rezsim, Petraeus azt válaszolta: ez attól függ, ki kerül hatalomra. Ugyanakkor hangsúlyozta, meglehetősen biztos abban, hogy Donald Trump nem kíván ilyen lépést tenni.

