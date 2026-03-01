  • Megjelenítés
Globál

Rászólt Iránra a régió egyik legerősebb országa: ideje befejezni ezt az ámokfutást - Teherán csak maga alatt vágja a fát!

Irán csak magának árt azzal, hogy az öbölmenti olajállamokat támadja – az eszkaláció csak azokat igazolja, akik arra figyelmeztettek, hogy Teherán a Közel-Kelet békéjének legfőbb ellensége – írta ki X-oldalára Anvár Gargas, az Egyesült Arab Emírségek külügyi tanácsadója.

Irán agressziója az öböli államok ellen teljesen téves út, csak elszigetelte Iránt egy kulcsfontosságú időpillanatban”

– írja a diplomata Abu-Dzabiból.

Gargas úgy látja: Irán olyan országokat támad, amelyek nem állnak háborúban Iránnal, ezzel pedig csak

ráerősítenek azokra a véleményekre, amelyek szerint Irán a régió elsődleges veszélyforrása, a rakétaprogramjuk pedig az instabilitás zászlóvivője.

Felszólítja Teheránt arra, hogy „térjenek észhez” és kezdjenek el felelősségteljesen és racionálisan viselkedni, mert ha nem teszik ezt, a régióban teljesen izolálják magukat, a háborús eszkaláció pedig folyamatos lesz.

