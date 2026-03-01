  • Megjelenítés
Sikerült magára rántania három európai nagyágyút is Iránnak: beszállhatnak a bombázásokba
Globál

Sikerült magára rántania három európai nagyágyút is Iránnak: beszállhatnak a bombázásokba

Portfolio
Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – az úgynevezett E3-csoport – közös nyilatkozatot adott ki az Irán által indított közel-keleti rakétatámadások kapcsán. A dokumentumban a felek kilátásba helyezték, hogy akár az iráni rakéta- és drónkapacitások indítási helyükön történő megsemmisítését is támogathatják - írja a Sky News.

A három ország vezetői a nyilatkozatban "válogatás nélkülinek és aránytalannak" minősítették az iráni akciókat. Bejelentették továbbá, hogy lépéseket tesznek saját nemzeti érdekeik, valamint térségbeli szövetségeseik védelme érdekében.

A közlemény szerint ezek az intézkedések magukban foglalhatják az olyan szükséges és arányos védelmi műveletek támogatását, amelyek célja

az iráni rakéták és drónok semlegesítése még a kilövés előtt.

A három európai vezető megállapodott abban, hogy a célkitűzéseket az Egyesült Államokkal és más regionális szövetségesekkel szoros együttműködésben valósítják meg.

Még több Globál

Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Megtörte a csendet a Hezbollah: újabb játékos száll be a harcokba?

Kiszivárgott: hiába tiltotta be Trump ennek az AI modellnek a használatát, az iráni akcióban azért jól jött

A nyilatkozat közzétételével egy időben a brit külügyminisztérium közölte: 94 ezer brit állampolgár jelezte hivatalosan, hogy az Öböl-menti államokban tartózkodik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility