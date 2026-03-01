Sikerült magára rántania három európai nagyágyút is Iránnak: beszállhatnak a bombázásokba

A három ország vezetői a nyilatkozatban "válogatás nélkülinek és aránytalannak" minősítették az iráni akciókat. Bejelentették továbbá, hogy lépéseket tesznek saját nemzeti érdekeik, valamint térségbeli szövetségeseik védelme érdekében.

A közlemény szerint ezek az intézkedések magukban foglalhatják az olyan szükséges és arányos védelmi műveletek támogatását, amelyek célja

az iráni rakéták és drónok semlegesítése még a kilövés előtt.

A három európai vezető megállapodott abban, hogy a célkitűzéseket az Egyesült Államokkal és más regionális szövetségesekkel szoros együttműködésben valósítják meg.

A nyilatkozat közzétételével egy időben a brit külügyminisztérium közölte: 94 ezer brit állampolgár jelezte hivatalosan, hogy az Öböl-menti államokban tartózkodik.

