Sikerült magára rántania három európai nagyágyút is Iránnak: beszállhatnak a bombázásokba

A három ország vezetői a nyilatkozatban "válogatás nélkülinek és aránytalannak" minősítették az iráni akciókat. Bejelentették továbbá, hogy lépéseket tesznek saját nemzeti érdekeik, valamint térségbeli szövetségeseik védelme érdekében.
A közlemény szerint ezek az intézkedések magukban foglalhatják az olyan szükséges és arányos védelmi műveletek támogatását, amelyek célja
az iráni rakéták és drónok semlegesítése még a kilövés előtt.
A három európai vezető megállapodott abban, hogy a célkitűzéseket az Egyesült Államokkal és más regionális szövetségesekkel szoros együttműködésben valósítják meg.
A nyilatkozat közzétételével egy időben a brit külügyminisztérium közölte: 94 ezer brit állampolgár jelezte hivatalosan, hogy az Öböl-menti államokban tartózkodik.
