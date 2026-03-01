  • Megjelenítés
Trükközni próbáltak az oroszok, de csúnya vége lett
Trükközni próbáltak az oroszok, de csúnya vége lett

Belgium vasárnap lefoglalt egy, az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító tartályhajót – jelentette be Theo Francken belga védelmi miniszter. A járművet a zeebruggei kikötőbe kísérik.

Francken az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte: a belga fegyveres erők francia támogatással vonták ellenőrzés alá a tartályhajót. A vízi járművet jelenleg Zeebrugge kikötőjébe kísérik, ahol hivatalosan is lefoglalják. A miniszter a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy

a hajó hamis lobogó alatt, hamis okmányokkal közlekedett.

Az úgynevezett árnyékflotta az Oroszország elleni nyugati szankciók megkerülésére jött létre. Átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű, jellemzően elöregedett tartályhajókról van szó, amelyek segítségével Moszkva továbbra is értékesíteni tudja kőolaját.

Ezek a hajók komoly környezeti kockázatot is jelentenek, mivel a hanyagul karbantartott, elavult tankerek hajlamosak a műszaki meghibásodásra, ami olajszennyezéshez vezethet.

Az árnyékflottája nélkül Putyin nem tudna háborút viselni az ártatlan ukránok ellen. Ezért ezeket a hajókat egyenként vonjuk ki a forgalomból, amíg az agressziója véget nem ér"

– írta Francken, hozzátéve, hogy Belgium komolyan veszi a felelősségét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

