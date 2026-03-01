Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Eddig két ember halt meg Izraelben
Irán folyamatosan támadja Izraelt, az izraeli hadsereg közölte:
a két napja tartó háborús konfliktus során eddig két ember halt meg Izraelben.
Összeállt Irán új vezetése
Háromtagú vezetői testület veszi át Irán irányítását, tagjai:
- Maszoúd Peszeskján iráni elnök
- Golamhusszein Mohszeni Edzsei főügyész
- és Alireza Arafi vallási vezető.
Eszkalálódik a helyez: Ciprus is célponttá válhatott - Felszálltak a vadászgépek
Nagy-Britannia védelmi minisztere, John Healey bejelentette: két iráni rakétát lőttek le az RAF vadászgépei, melyek Ciprus felé tartottak.
Nagy a káosz: zuhannak a tőzsdék a Közel-Keleten
Súlyos turbulenciát okozott az Öböl-térség piacain az amerikai–izraeli csapásokat követő iráni megtorlás. A kuvaiti tőzsde felfüggesztette a kereskedést, a regionális részvényindexek pedig meredeken zuhantak, miközben szemtanúk beszámolói szerint Dubaj és Doha térségében már második napja hallani robbanásokat.
Megint lövik Bahreint
Az öbölmenti állam újabb iráni drón- és rakétatámadások elhárításáról tett bejelentést.
Közben rakétacsapás érte az izraeli Tel-Aviv városát is.
Támadás Irán ellen: folyamatosan nő egy nagy háború veszélye – Megválaszoljuk a 10 leggyakoribb kérdést
Folyamatosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten és az Irán elleni izraeli-amerikai támadás számos váratlan fordulatot hozott: legalább 11 ország területe érintett már a harcokban és Irán első nap elvesztette legfőbb vezérét. Felmerült a Hormuzi-szoros elvágása, más országok belépése a konfliktusba és európai vezetők a terrorfenyegetettség növekedésével számolnak. Közben folyamatosan kapjuk a kérdéseket arról, hogy a konfliktus pontosan mit jelenthet, milyen következményekkel járhat – ezekre most egyszerre megpróbálunk válaszolni.
Előkerült az iráni elnök
Maszoúd Peszeskján rövid bejelentést tett az iráni állami médiában: azt mondta, Irán minden erejét fel fogja használni arra, hogy bosszút álljon a történelmi sérelemért, amely most a területét érte Amerika és Izrael együttes támadása miatt.
Omán körül egy tankerhajót is megtámadtak
A panamai zászló alatt hajózó Skylight tankerhajót találat érte, a legénységet evakuálták.
Meghalt az iráni rendőrség vezetője is
Az iráni egységes rendőri erők parancsnoksága, a FARAJA is elvesztette parancsnokát - Golamreza Rezaján halálhírét a Tasznim megerősítette.
Rászólt Iránra a régió egyik legerősebb országa: ideje befejezni ezt az ámokfutást - Teherán csak maga alatt vágja a fát!
Irán csak magának árt azzal, hogy az öbölmenti olajállamokat támadja – az eszkaláció csak azokat igazolja, akik arra figyelmeztettek, hogy Teherán a Közel-Kelet békéjének legfőbb ellensége – írta ki X-oldalára Anvár Gargas, az Egyesült Arab Emírségek külügyi tanácsadója.
Átfogó támadás indult Teherán ellen
Izrael bejelentette: a légierő átfogó támadást kezdett "Teherán szíve" ellen, miután felszámolták a főváros légvédelmét és légi képességeit.
A cél, közlésük szerint a "terrorista rezsim" teljes bedöntése.
Nagyon úgy fest, hogy Omán is támadás alá került
Miután hírek jöttek arról, hogy drónok robbantak fel Dukm kikötőjében, Ománban, ma az amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki:
katonai tevékenység zajlik Muszkátban, a fővárosban is, mindenki vonuljon fedezékbe.
Ománt eddig Irán nem támadta, mivel a közel-keleti állam közvetíteni próbált köztük és Washington közt.
Hatan meghaltak a karacsi konzulátus ostromában
Legalább hat ember meghalt és 20-an megsérültek Karacsiban, Pakisztán egyik legnagyobb városában, miközben megtámadták az amerikai konzulátust, az Irán elleni katonai akció ellen tüntetve.
Egyelőre nem világos, pontosan mi történt - nem tudni, ki halt meg, pontosan miért, történt-e fegyverhasználat, mi történt a konzulátus dolgozóival.
Bahreinben is felrobbant egy ötcsillagos hotel
Az épületet egy iráni drón találta telibe.
Smoke rises over the five-star Crowne Plaza Manama hotel in Bahrain. An elegant business hotel in the diplomatic district, known for its excellent service and amenities, was hit by an Iranian drone or missile.
Kuvaitban dolgozik a légvédelem
Felvételek jöttek arról, hogy egy iráni Sahed-136-os drónt lőttek le az ország légterében.
Iranian Shahed 136 attack drone shot down over Kuwait this morning.
Úgy néz ki, Ománt is megtámadták
Dakm városának kikötőjében két drón robbant fel, egy kikötői munkás megsérült - írja az Iran International.
Nem világos, a támadást ki indította, Ománt eddig Irán nem lőtte, vélhetően azért, mert az állam eddig közvetíteni próbált Teherán és Washington közt.
Dubajra rá sem lehet ismerni
Folyamatosan jönnek a felvételek a Dubaj elleni támadásokról: az utcák üresek, a lakosság és a turisták hotelek éttermeiben, parkolóházakban húzzák meg magukat, a fényőző városra rá se lehet ismerni.
Russian tourists spent the night in Dubai in parking lots and basements. Vacationers were given mattresses, and food and water carts were organized. Tourists are asked not to go near the hotel pools, and swimming in the sea can be forgotten — after the missile strikes
Tel-Avivban is súlyosak a károk
Izrael második legnagyobb városában már 40 épület sérült meg Irán támadásai miatt, 200 lakost kellett eddig kimenekíteni.
(Haárec)
Megvan a forradalmi gárda új parancsnoka
Irán Ahmad Vahidit, a Kudsz erők és a gárdista hírszerzés korábbi parancsnokát nevezte ki az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest új parancsnokává.
Az előző parancsnokot, Mohamed Papkúrt tegnap hajnalban likvidálta Izrael.
(Iran International)
Abu-Dzabi repterén meghalt egy ember
Irán az emírségek dubaji reptere mellett Abu-Dzabi repterét is megtámadta: itt egy drón robbant fel, egy ember meghalt és hatan megsérültek.
Felvételek: Dubaj lángol
Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városát több rakéta- és dróntalálat érte: szállodák, kikötők, repterek kaptak lángra.
Iran is attacking Dubai again. There are reports of hits near the airport. According to Reuters, numerous explosions have been heard in the city since the morning. CNN also reports a new wave of strikes across the Middle East. On Sunday morning, Iran launched drones and
Szijjártó Péter: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek
A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, az ott tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma szombat reggeltől estig 1893-ról 4144-re nőtt - erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében vasárnap reggel.
A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen. Csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat bonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is. Az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légiforgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates gépei sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken. Abu-Dzabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit. A térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. "Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat" - írta Szijjártó Péter.
(MTI)
Sérültek a szunnita olajállamokban
Kuvaitban, Bahreinben és az UAE-ben is egyre több sérültje van az iráni támadásoknak.
Kuvaitban 12 ember szorul orvosi ellátásra Irán reggeli támadásai miatt, Dubajban két ember sérült meg, Bahreinben az éjjeli támadásoknak legalább 5 sérültje van.
Az amerikai külügyminisztérium közben bejelentette: a nem létfontosságú követségi dolgozók elhagyhatják Bahreint - vagyis a térség veszélyességi szintje nőtt.
Karacsiban az amerikai konzulátust ostromolják
A pakisztáni nagyvárosban tüntetők százai próbálják szétverni az amerikai nagykövetség helyi diplomáciai képviseletét.
CENTCOM: nincsenek amerikai veszteségek
Az amerikai Középső Parancsnokság ismét megerősítette:
az Egyesült Államok egyetlen veszteséget sem szenvedett az Irán elleni műveletek során.
Elismerték: iráni drónok és rakéták valóban eltalálták az USA közel-keleti bázisait, de nem okoztak súlyos károkat, a létesítmények kivétel nélkül működnek tovább.
The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed.
Irak háromnapos gyászt hirdetett
Az iraki kormány elítélte az Irán elleni amerikai-izraeli támadást és háromnapos gyászt hirdetett az iráni vezető, Ali Hámenei halála miatt.
Egész éjjel dolgozott a bahreini légvédelem
Az olajállam összesen 45 rakétát és kilenc drónt lőtt le légterében, melyeket Irán indított rájuk.
(CNN)
Tüntetők ostromolják a "Zöld Zónát" Bagdadban
Több száz iraki tüntető próbál éppen betörni az amerikai követségnek otthont adó Zöld Zónába, Bagdadban, Irak fővárosában.
A biztonsági erők egyelőre visszatartják a tüntetőket, akik iráni zászlókkal vonulnak és köveket dobálnak.
(Times of Israel)
Meghalt az iráni vezérkari főnök is
Abdulrahim Muszavi halálát hivatalosan is megerősítette az iráni állami média.
Al-Dzsazíra: egyáltalán nem biztosra vehető a rezsimváltás
A katari központú hírcsatorna több elemzést is közzétett az ajatollah halála után arról, hogy mi az iráni lakosság hangulata a rezsimváltás kérdésével kapcsolatosan.
Nagy általánosságban azt írják:
a lakosság nagyon megosztott, de alapvetően nem előnyös, hogy az ajatollah likvidálása külső erők által történt.
Bár sokan vannak, akik a rezsim oldalán állnak és szintén sokan ellenzik az iszlamista vezetés munkáját, a csendes többség a szürkezónában áll - előfordulhat, hogy a külső, ellenséges támadás hatására ők inkább "összezárnak a zászló alatt" - írják.
Hámenei utolsó üzenete
Hivatalos X-fiókján utolsó üzenetet tett közzé valaki Ali Hámenei ajatollah nevében.
Allah nevében, aki a legkegyelmesebb, legirgalmasabb.
A hívők közt vannak, akik tartották magukat az Allahhal való szövetséghez. Vannak köztük, akik beteljesítették esküjüket, vannak, akik még várnak, de egy pillanatra sem tágítanak esküjüktől
- olvasható a posztban.
Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban
Iráni rakéta- és dróncsapások érték az éjszaka folyamán az Öböl menti országokat, köztük Dubajt. A támadások során károk keletkeztek a világ egyik legforgalmasabb repülőterén és az ikonikus Burdzs al-Arab szállodában is - írja a Reuters.
Nem tűnik úgy, hogy Iránban a rezsimváltó hangulat dominál
Sorra jönnek a felvételek arról, hogy hatalmas tömegek vonultak az utcákra Irán nagyvárosaiban, sokan az ajatollahot siratják, közben sokan vannak, akik bosszúért kiáltanak.
Iranians are calling for revenge after Khamenei's killing.
Irakot is lövi Irán
Az iráni haderő megtámadta az iraki Erbil Nemzetközi Repteret, a létesítményből füstoszlop csapott fel.
A reptéren amerikai katonai támaszpont működik.
Dubajban lángol az ég
Az emírségek legnagyobb városa folyamatos iráni támadás alatt van - a légvédelem dolgozik, az eget ellepték a robbanások - jelenti az AFP helyi tudósítója.
Laridzsáni: a háború célja Irán feloszlatása kisebb országokra
Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára megvádolta Izraelt azzal, hogy valójában Irán feloszlatását akarja elérni az ország Amerikával való közös támadása során.
Katz: halálos csapást szenvedett a gonosz tengelye
Megpróbálta megsemmisíteni Izraelt - végül ő maga semmisült meg. Eljött az igazság órája, a gonosz tengelye halálos csapást szenvedett
- kommentálta az ajatollah halálát Izrael Katz védelmi miniszter.
Hozzátette: a katonai műveletek folytatódnak.
Újabb iráni vezető halálhírét erősítették meg
Az iráni állami média bejelentette: meghalt Mohamed Baszri, az iráni hírszerzési minisztérium egyik vezetője.
Tízezrek lehetnek az utcán Iránban
Miután bejelentették az ajatollah halálhírét, az iráni lakosság tömegesen vonult az utcákra - megemlékezni legfőbb vezérükről. Iszfahánban, Teheránban tízezrek lehetnek kinn.
Large crowd of people in Isfahan hit streets to mourn Leader of Islamic Revolution martyrdom
Robbanások Ammán és Doha fölött
Helyi források szerint Jordániát és Katart bombázza Irán - a légvédelem folyamatosan dolgozik.
Izraelben is légi riadó van.
Az olajmonarchiák elleni támadásokról
Greg Karlstrom, az Economist tudósítója konkrét számokat tett közzé az arab olajmonarchiák elleni támadásokról. Információi szerint
- Az Egyesült Arab Emírségekre 137 rakétát és 209 drónt lőtt ki Irán - az országot majdnem olyan intenzív támadás érte, mint Izraelt,
- Katarra 66 rakétát indítottak,
- Bahreinre pedig 45 rakétát és 9 drónt küldtek,
eddig.
A következő támadás épp folyamatban van.
Irán: készültünk erre
Irán minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, köztük az ajatollah halálára is - jelentette ki Mohamed Baher Galibaf iráni parlamenti házelnök az állami televízióban.
Azt mondta: Donald Trump és Benjámin Netanjahu "átlépték a vörös vonalat" és most "elszenvedik majd a következményeket."
Nem tisztázta, ez pontosan mit jelent.
(Times of Israel nyomán)
Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön
Truth Social oldalán fenyegette meg Donald Trump Iránt, miután a perzsa állam megtorlócsapást helyezett kilátásba.
Két másik vezető halálhírét is megerősítették
Irán megerősítette Ali Samkáni elnöki tanácsadó és Mohamed Pakpúr, az IRGC parancsnokának halálhírét is.
Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?
Miután Irán hivatalosan is megerősítette Ali Hámenei ajatollah halálhírét, sorra jönnek a nemzetközi médiában az elemzések arról, hogy mi lehet a következő lépés.
Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?
Az Egyesült Államok és Izrael szombaton katonai csapást mért Iránra, amelynek válaszul Irán rakétatüzet zúdított Izraelre. Az olajpiac drágulással reagál a hírekre, van olyan elemző, aki szerint 100 dollárig is emelkedhet az olajár.
Iráni megtorlás: elindult a következő hullám
Miután Irán megerősítette az ajatollah halálát, újabb megtorlási hullámot indítottak a Közel-Kelet országai ellen. Támadás alá került:
- Tel-Aviv (Izrael)
- Doha (Katar)
- Dubaj (UAE)
- Kuvaitváros (Kuvait).
Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest bejelentette azt is, hogy eddig 27 amerikai támaszpontot vettek célba a Közel-Keleten.
Megerősítette Irán: meghalt Hámenei
Életét vesztette Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője a rakétacsapásokban - erősítette meg az iráni állami média.
Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Címlapkép forrása: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images
