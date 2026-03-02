Trump a kilencperces telefoninterjúban elmondta, hogy a hadművelet időtartamát illetően kezdettől fogva nagyjából négy héttel számoltak, és jelenleg kissé az ütemterv előtt járnak.
Még el sem kezdtük igazán keményen ütni őket. A nagy hullám még nem jött el, de hamarosan érkezik
– fogalmazott az elnök. Hozzátette: az amerikai hadsereg a világ legerősebb hadereje, amit most bizonyítanak is.
Az elnök szerint a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy Irán több térségbeli arab országot is megtámadott, köztük Bahreint, Jordániát, Kuvaitot, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket. Ezek az államok eredetileg csak minimális szerepet vállaltak volna, ám az iráni provokációt követően ragaszkodtak a részvételhez. Trump szerint az iráni támadások – amelyek szállodákat és lakóépületeket is értek – feldühítették az arab vezetőket, akiket "kemény és okos" embereknek nevezett.
A hadművelet egyik legjelentősebb eredményeként Trump az iráni vezetés lefejezését emelte ki. Az első csapások során negyvenkilenc magas rangú iráni vezetőt iktattak ki, akik egyetlen helyen gyűltek össze. Az elnök szerint Iránban jelenleg senki sem tudja pontosan, ki irányítja az országot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amíg a világ a háborúra figyelt, von der Leyen egy újabb paktummal gazdagítja Brüsszel kasszáját
A véglegesítés népszavazáson fog eldőlni.
Brüsszel is megszólalt az olaj- és gázárakról: 48 órán belül rendkívüli ülést tartanak
Összehívják az olajkoordinációs csoportot.
Aggasztó kijelentés jött Trumptól: még nem kezdtük el az igazi támadást
Több mint ezer célpont lebombázása után ez azért komoly kijelentés.
Nem a kamatszint lesz a fő kérdés – El-Erian az új Fed-elnököt érő kihívásokról
A Pennsylvania Egyetem közgazdászprofesszorának írása.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Számok érkeztek Izraelből: ennyi mindent lőttek eddig szét Iránban
Nem úgy tűnik, hogy hamarosan leállna az IDF.
Macron kiadta a parancsot: Franciaország kiterjeszti Európára atomernyőjét, új fegyverek gyártásába kezdenek
Történelmi pillanat jött el az egész kontinens védelempolitikájában.
Akasztanák a hóhért – bíróság elé rángatnák az EU-t az orosz szankciók miatt
Komoly kettős játékot játszhat az ázsiai ország.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.