Aggasztó kijelentés jött Trumptól: még nem kezdtük el az igazi támadást

Trump a kilencperces telefoninterjúban elmondta, hogy a hadművelet időtartamát illetően kezdettől fogva nagyjából négy héttel számoltak, és jelenleg kissé az ütemterv előtt járnak.

Még el sem kezdtük igazán keményen ütni őket. A nagy hullám még nem jött el, de hamarosan érkezik

– fogalmazott az elnök. Hozzátette: az amerikai hadsereg a világ legerősebb hadereje, amit most bizonyítanak is.

Az elnök szerint a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy Irán több térségbeli arab országot is megtámadott, köztük Bahreint, Jordániát, Kuvaitot, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket. Ezek az államok eredetileg csak minimális szerepet vállaltak volna, ám az iráni provokációt követően ragaszkodtak a részvételhez. Trump szerint az iráni támadások – amelyek szállodákat és lakóépületeket is értek – feldühítették az arab vezetőket, akiket "kemény és okos" embereknek nevezett.

A hadművelet egyik legjelentősebb eredményeként Trump az iráni vezetés lefejezését emelte ki. Az első csapások során negyvenkilenc magas rangú iráni vezetőt iktattak ki, akik egyetlen helyen gyűltek össze. Az elnök szerint Iránban jelenleg senki sem tudja pontosan, ki irányítja az országot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images