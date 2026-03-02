  • Megjelenítés
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot: akár teljes nagyvárosok evakuálása jöhet a háború miatt
Globál

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot: akár teljes nagyvárosok evakuálása jöhet a háború miatt

Portfolio
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi a szervezet negyedéves igazgatótanácsi ülésének nyitónapján arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti katonai konfliktus miatt nem zárható ki egy súlyos sugárzóanyag-kibocsátással összefüggő atomkatasztrófa. Ez akár egész nagyvárosok evakuálását is szükségessé teheti - számol be a Guardian.

Grossi hangsúlyozta: Iránban és a közel-keleti térség más országaiban – amelyek ki vannak téve a katonai támadsoknak – számos atomerőmű, kutatóreaktor és fűtőelem-tároló üzemel. Ez jelentősen növeli a nukleáris biztonsági kockázat szintjét.

A főigazgató név szerint említette az Egyesült Arab Emírségek négy működő reaktorát, valamint Jordánia és Szíria kutatóreaktorait.

Emellett felsorolta Bahreint, Irakot, Kuvaitot, Ománt, Katart és Szaúd-Arábiát is, ahol szintén alkalmaznak nukleáris technológiát, és amelyeket szintén értek már katonai támadások. Mindezek alapján a főigazgató a lehető legnagyobb visszafogottságra szólított fel minden katonai művelet során.

Irán nukleáris létesítményeiről szólva Grossi elmondta: egyelőre semmi nem utal arra, hogy a busehri atomerőművet, a teheráni kutatóreaktort vagy más nukleáris létesítményeket találat vagy sérülés érte volna. Hozzátette ugyanakkor, hogy az iráni nukleáris hatósággal való kapcsolatfelvételi kísérletek eddig eredménytelenek maradtak.

Még több Globál

Támadás érte Novorosszijszkt – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Bejelentette az európai atomhatalom, belépnek a közel-keleti konfliktusba

Irán atomügynökséghez delegált nagykövete ma azt állította, hogy amerikai és izraeli támadások érték az ország natanzi atomlétesítményét.

A főigazgató az "erős frusztrációjának" is hangot adott,

amiatt, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti, az iráni atomprogramról szóló legutóbbi tárgyalások nem vezettek eredményre. Grossi személyesen is részt vett az egyeztetéseken, technikai szakértői támogatást nyújtva a feleknek. Mint mondta, a nukleáris diplomácia rendkívül nehéz, de soha nem lehetetlen. Meggyőződése, hogy a régóta húzódó nézeteltérésre csak a tárgyalóasztalnál születhet tartós megoldás. Kiemelte: nukleáris kérdésekben egy megállapodás hatályának és ellenőrizhetőségének kristálytisztának kell lennie.

Kapcsolódó cikkünk

Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility