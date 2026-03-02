Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot: akár teljes nagyvárosok evakuálása jöhet a háború miatt

Grossi hangsúlyozta: Iránban és a közel-keleti térség más országaiban – amelyek ki vannak téve a katonai támadsoknak – számos atomerőmű, kutatóreaktor és fűtőelem-tároló üzemel. Ez jelentősen növeli a nukleáris biztonsági kockázat szintjét.

A főigazgató név szerint említette az Egyesült Arab Emírségek négy működő reaktorát, valamint Jordánia és Szíria kutatóreaktorait.

Emellett felsorolta Bahreint, Irakot, Kuvaitot, Ománt, Katart és Szaúd-Arábiát is, ahol szintén alkalmaznak nukleáris technológiát, és amelyeket szintén értek már katonai támadások. Mindezek alapján a főigazgató a lehető legnagyobb visszafogottságra szólított fel minden katonai művelet során.

Irán nukleáris létesítményeiről szólva Grossi elmondta: egyelőre semmi nem utal arra, hogy a busehri atomerőművet, a teheráni kutatóreaktort vagy más nukleáris létesítményeket találat vagy sérülés érte volna. Hozzátette ugyanakkor, hogy az iráni nukleáris hatósággal való kapcsolatfelvételi kísérletek eddig eredménytelenek maradtak.

Irán atomügynökséghez delegált nagykövete ma azt állította, hogy amerikai és izraeli támadások érték az ország natanzi atomlétesítményét.

A főigazgató az "erős frusztrációjának" is hangot adott,

amiatt, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti, az iráni atomprogramról szóló legutóbbi tárgyalások nem vezettek eredményre. Grossi személyesen is részt vett az egyeztetéseken, technikai szakértői támogatást nyújtva a feleknek. Mint mondta, a nukleáris diplomácia rendkívül nehéz, de soha nem lehetetlen. Meggyőződése, hogy a régóta húzódó nézeteltérésre csak a tárgyalóasztalnál születhet tartós megoldás. Kiemelte: nukleáris kérdésekben egy megállapodás hatályának és ellenőrizhetőségének kristálytisztának kell lennie.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images