  • Megjelenítés
Bejelentette a Pentagon: lehet, hogy szárazföldi támadás is lesz Irán ellen
Globál

Bejelentette a Pentagon: lehet, hogy szárazföldi támadás is lesz Irán ellen

Portfolio
Nem kizárt, hogy az Egyesült Államok szárazföldi támadást is kezd majd Irán ellen – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

Hegsethet arról kérdezték mai sajtótájékoztatóján, hogy megvan-e az esélye annak, hogy az USA nem csupán légi képességgel és hadihajókkal támadja Iránt, hanem

nagyobb, szárazföldi inváziót kezd.

Olyan messze megyünk, amilyen messze el kell mennünk”

– mondta Hegseth.

Még több Globál

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Történelmi szégyent emlegetnek az admirálisok: ez a brit hadiflotta valaha volt legmegalázóbb pillanata

Csigalassúsággal vánszorog az orosz offenzíva, ukrán drónok Rosztovban - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Hangsúlyozta: most nincsenek amerikai katonák Iránban, de egyébként „ostobaság” lenne pontosan előre megmondani, hogy mit terveznek.

Nem fogunk abba belemenni, hogy előre bejelentjük, mit teszünk majd meg és mit nem”

– mondta Hegseth.

Hozzátette: szerinte nagy hiba, hogy a Pentagon korábban hadműveletek esetén előre kikommunikálta, pontosan mit szeretne csinálni.

Trump elnök biztosra fog menni abban, hogy az ellenségeink megértik: addig megyünk, amíg kell mennünk ahhoz, hogy Amerika érdekeit képviseljük”

– mondta Hegseth.

De nem fogjuk ezt ostobán csinálni. Nem kell hozzá 200 ezer ember és az, hogy ott legyünk 20 évig”

– mondta Hegseth.

A hadügyminiszter szavaiból az olvasható ki, hogy elképzelhető, hogy az Egyesült Államok fontolgatja kisebb, precíziós különleges műveleti képesség használatát Irán ellen, hasonlóan ahhoz, mint ahogy Venezuela vezetőjét is kihozták Caracasból januárban. Nagyobb invázió azonban továbbra sem valószínű.

Kapcsolódó cikkünk

Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán
Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility