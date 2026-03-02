Bejelentette a Pentagon: lehet, hogy szárazföldi támadás is lesz Irán ellen

Nem kizárt, hogy az Egyesült Államok szárazföldi támadást is kezd majd Irán ellen – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

Hegsethet arról kérdezték mai sajtótájékoztatóján, hogy megvan-e az esélye annak, hogy az USA nem csupán légi képességgel és hadihajókkal támadja Iránt, hanem

nagyobb, szárazföldi inváziót kezd.

Olyan messze megyünk, amilyen messze el kell mennünk”

– mondta Hegseth.

Hangsúlyozta: most nincsenek amerikai katonák Iránban, de egyébként „ostobaság” lenne pontosan előre megmondani, hogy mit terveznek.

Nem fogunk abba belemenni, hogy előre bejelentjük, mit teszünk majd meg és mit nem”

– mondta Hegseth.

Hozzátette: szerinte nagy hiba, hogy a Pentagon korábban hadműveletek esetén előre kikommunikálta, pontosan mit szeretne csinálni.

Trump elnök biztosra fog menni abban, hogy az ellenségeink megértik: addig megyünk, amíg kell mennünk ahhoz, hogy Amerika érdekeit képviseljük”

– mondta Hegseth.

De nem fogjuk ezt ostobán csinálni. Nem kell hozzá 200 ezer ember és az, hogy ott legyünk 20 évig”

– mondta Hegseth.

A hadügyminiszter szavaiból az olvasható ki, hogy elképzelhető, hogy az Egyesült Államok fontolgatja kisebb, precíziós különleges műveleti képesség használatát Irán ellen, hasonlóan ahhoz, mint ahogy Venezuela vezetőjét is kihozták Caracasból januárban. Nagyobb invázió azonban továbbra sem valószínű.

