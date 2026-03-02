Bejelentette Irán: tűz alá vették Benjamin Netanjahu hivatalát

A katonai szervezet a Fársz iráni hírügynökség által közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy a művelethez Haibár típusú rakétákat alkalmaztak.

Az iráni közlemény szerint

a célpontjaik között volt "a cionista rezsim bűnös miniszterelnökének irodája", illetve a légierő parancsnokának főhadiszállása.

A Horramsahr ballisztikus rakéta negyedik generációjának a hatótávolsága 2000 kilométer, és másfél tonnás robbanótöltetet képes célba juttatni. Teherán 2023-ban mutatta be először a Haibár elnevezésű fegyverét.

Izraeli források szerint

az iráni Forradalmi Gárda támadásaiban nem történt személyi sérülés.

Mint emlékezetes, az elmúlt két nap amerikai-izraeli csapásaiban több iráni politikai és katonai elöljáró meghalt, köztük az iszlám köztársaság legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah is.

