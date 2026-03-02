  • Megjelenítés
Bejelentette Irán: tűz alá vették Benjamin Netanjahu hivatalát
Bejelentette Irán: tűz alá vették Benjamin Netanjahu hivatalát

Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint a legutóbbi rakétacsapásukkal Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalát, valamint az izraeli légierő parancsnokságát vették célba - írja a Times of Israel a francia AFP hírügynökség nyomán.

A katonai szervezet a Fársz iráni hírügynökség által közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy a művelethez Haibár típusú rakétákat alkalmaztak.

Az iráni közlemény szerint

a célpontjaik között volt "a cionista rezsim bűnös miniszterelnökének irodája", illetve a légierő parancsnokának főhadiszállása.

A Horramsahr ballisztikus rakéta negyedik generációjának a hatótávolsága 2000 kilométer, és másfél tonnás robbanótöltetet képes célba juttatni. Teherán 2023-ban mutatta be először a Haibár elnevezésű fegyverét.

Izraeli források szerint

az iráni Forradalmi Gárda támadásaiban nem történt személyi sérülés.

Mint emlékezetes, az elmúlt két nap amerikai-izraeli csapásaiban több iráni politikai és katonai elöljáró meghalt, köztük az iszlám köztársaság legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah is.

