Brüsszel is megszólalt az olaj- és gázárakról: 48 órán belül rendkívüli ülést tartanak

Az Európai Bizottság energiaügyi szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen hétfőn Brüsszelben arról beszélt:

az előzetes elemzésük szerint nincs azonnali ellátásbiztonsági kockázat az EU-ban, és jelenleg nem indokolt vészhelyzeti mechanizmusok aktiválása.

A piaci reakció ugyanakkor jelentős volt. A Brent típusú kőolaj ára 14 hónapos csúcsra emelkedett a hét eleji kereskedésben, míg az európai földgázár egyes időpillanatban 50 százalék pluszban is volt azt követően, hogy a QatarEnergy bejelentette LNG-termelésének leállítását egy incidens után.

A Bizottság hétfőn arra kérte a tagállamokat, hogy még a nap végéig osszák meg saját helyzetértékelésüket Brüsszellel.

Emellett 48 órán belül összehívják az olajkoordinációs csoportot,

amelyben a Bizottság, a tagállami kormányok és szükség esetén egyéb szakértők vesznek részt. A testület feladata az EU nyersolaj- és kőolajtermék-ellátásának folyamatos monitorozása .Földgáz esetében egyelőre nem hívják össze a gázkoordinációs csoportot, de a Bizottság jelezte: szükség esetén erre is sor kerülhet.

A földgáztárolók uniós szinten átlagosan mintegy 30 százalékos töltöttségi szinten állnak. A Bizottság értékelése szerint a jelenlegi készletszint elegendő ahhoz, hogy a fűtési szezont biztonságosan lezárják, majd a következő tél előtt időben újratöltsék a tárolókat.

Itkonen hangsúlyozta:

az EU gázimportja diverzifikált, így nem egyetlen forrásra támaszkodik.

Ez a 2022-es energiaválság óta következetesen épített stratégia része, amelynek célja az orosz vezetékes szállításoktól való függőség csökkentése.

Pénteken az uniós energiaárakról is egyeztetnek a biztosok az International Energy Agency ügyvezető igazgatójával, Fatih Birol. A találkozót még az uniós állam- és kormányfők múlt havi, informális ülését követően hívták össze, amelyen a versenyképesség erősítése is napirenden volt.

