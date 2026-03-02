  • Megjelenítés
Brüsszel is megszólalt az olaj- és gázárakról: 48 órán belül rendkívüli ülést tartanak
Globál

Brüsszel is megszólalt az olaj- és gázárakról: 48 órán belül rendkívüli ülést tartanak

Portfolio
Az Európai Bizottság szerint egyelőre nincs szükség rendkívüli intézkedésekre az energiaárak közel-keleti konfliktus miatti megugrása ellenére - írja a Montel. Bár az olaj és a földgáz jegyzései meredeken emelkedtek, Brüsszel értékelése alapján az Európai Unió ellátásbiztonsága nem került közvetlen veszélybe.

Az Európai Bizottság energiaügyi szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen hétfőn Brüsszelben arról beszélt:

az előzetes elemzésük szerint nincs azonnali ellátásbiztonsági kockázat az EU-ban, és jelenleg nem indokolt vészhelyzeti mechanizmusok aktiválása.

A piaci reakció ugyanakkor jelentős volt. A Brent típusú kőolaj ára 14 hónapos csúcsra emelkedett a hét eleji kereskedésben, míg az európai földgázár egyes időpillanatban 50 százalék pluszban is volt azt követően, hogy a QatarEnergy bejelentette LNG-termelésének leállítását egy incidens után.

A Bizottság hétfőn arra kérte a tagállamokat, hogy még a nap végéig osszák meg saját helyzetértékelésüket Brüsszellel.

Még több Globál

Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Nagyobbat harapott Irán, mint gondoltuk? - Két szövetséges máris kiugrana a harcokból

Megkapta a fenyegetést Irántól Európa: ha kell, az öreg kontinenst is lőni fogják

Emellett 48 órán belül összehívják az olajkoordinációs csoportot,

amelyben a Bizottság, a tagállami kormányok és szükség esetén egyéb szakértők vesznek részt. A testület feladata az EU nyersolaj- és kőolajtermék-ellátásának folyamatos monitorozása .Földgáz esetében egyelőre nem hívják össze a gázkoordinációs csoportot, de a Bizottság jelezte: szükség esetén erre is sor kerülhet.

A földgáztárolók uniós szinten átlagosan mintegy 30 százalékos töltöttségi szinten állnak. A Bizottság értékelése szerint a jelenlegi készletszint elegendő ahhoz, hogy a fűtési szezont biztonságosan lezárják, majd a következő tél előtt időben újratöltsék a tárolókat.

A tél végén várható készletszintekről ebben a cikkünkben írtunk.

Itkonen hangsúlyozta:

az EU gázimportja diverzifikált, így nem egyetlen forrásra támaszkodik.

Ez a 2022-es energiaválság óta következetesen épített stratégia része, amelynek célja az orosz vezetékes szállításoktól való függőség csökkentése.

Pénteken az uniós energiaárakról is egyeztetnek a biztosok az International Energy Agency ügyvezető igazgatójával, Fatih Birol. A találkozót még az uniós állam- és kormányfők múlt havi, informális ülését követően hívták össze, amelyen a versenyképesség erősítése is napirenden volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Elkezdődött az olajállamok megtorlása – Bejelentést tett a semleges arab állam az iráni támadás után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility