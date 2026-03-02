  • Megjelenítés
Csak felszálltak az iráni repülőgépek - Úgy néz ki, hiába
Csak felszálltak az iráni repülőgépek - Úgy néz ki, hiába

Egy katari közlemény szerint az ország légvédelme két iráni üzemeltetésű, orosz gyártmányú harci repülőgépet, hét ballisztikus rakétát, valamint öt drónt semmisített meg, amelyek katari célpontok ellen irányultak - számolt be a Sky News.

A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint fegyveres erőik

két, Iránból indított, orosz gyártmányú Szu–24-es csatarepülőgépet lőttek le.

Ezzel párhuzamosan a légvédelem hét ballisztikus rakétát fogott el, a Katari Emíri Légierő és a haditengerészet egységei pedig öt pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg, amelyek az ország különböző térségeit vették célba.

Irán részéről nem volt túl logikus lépés a Szuhojok felküldése: bár a szárazföldi célpontok megsemmisítésére tervezett gép legendásan strapabíró, a régióban olyan szintű légvédelmi készültség van, hogy a nulla lopakodóképességgel rendelkező, lassú csatarepülőgépekkel a szövetségesek légterébe repülni öngyilkosság.

A tárca hangsúlyozta, hogy a fenyegetést sikerült azonnal elhárítani, így valamennyi támadóeszközt még a célpontok elérése előtt megsemmisítették. A minisztérium közleményében egyúttal nyugalomra intette az állampolgárokat, az életvitelszerűen ott tartózkodókat és a turistákat.

