Csak felszálltak az iráni repülőgépek - Úgy néz ki, hiába

A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint fegyveres erőik

két, Iránból indított, orosz gyártmányú Szu–24-es csatarepülőgépet lőttek le.

Ezzel párhuzamosan a légvédelem hét ballisztikus rakétát fogott el, a Katari Emíri Légierő és a haditengerészet egységei pedig öt pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg, amelyek az ország különböző térségeit vették célba.

Irán részéről nem volt túl logikus lépés a Szuhojok felküldése: bár a szárazföldi célpontok megsemmisítésére tervezett gép legendásan strapabíró, a régióban olyan szintű légvédelmi készültség van, hogy a nulla lopakodóképességgel rendelkező, lassú csatarepülőgépekkel a szövetségesek légterébe repülni öngyilkosság.

A tárca hangsúlyozta, hogy a fenyegetést sikerült azonnal elhárítani, így valamennyi támadóeszközt még a célpontok elérése előtt megsemmisítették. A minisztérium közleményében egyúttal nyugalomra intette az állampolgárokat, az életvitelszerűen ott tartózkodókat és a turistákat.

