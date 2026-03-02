Ennyi volt: letarolta az iráni flottát Washington

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közleményében úgy fogalmazott:
"Két nappal ezelőtt az iráni rezsimnek 11 hajója volt az Ománi-öbölben. Ma egyetlen egy sincs."
A bejelentéshez videófelvételt is csatoltak, amelyen az egyik találat látható.
Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC https://t.co/nzdkMVMqZC— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
A CENTCOM hozzátette: Irán évtizedek óta zaklatta és támadta a nemzetközi hajóforgalmat az Ománi-öbölben, ennek azonban mostantól vége. A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a tengeri hajózás szabadsága több mint nyolcvan éve az amerikai és a globális gazdasági jólét alapja. Leszögezték: az amerikai fegyveres erők továbbra is megvédik ezt az alapelvet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
