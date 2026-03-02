Ennyi volt: letarolta az iráni flottát Washington

  • Megjelenítés
Portfolio
Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közleményében úgy fogalmazott:

"Két nappal ezelőtt az iráni rezsimnek 11 hajója volt az Ománi-öbölben. Ma egyetlen egy sincs."

A bejelentéshez videófelvételt is csatoltak, amelyen az egyik találat látható.

A CENTCOM hozzátette: Irán évtizedek óta zaklatta és támadta a nemzetközi hajóforgalmat az Ománi-öbölben, ennek azonban mostantól vége. A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a tengeri hajózás szabadsága több mint nyolcvan éve az amerikai és a globális gazdasági jólét alapja. Leszögezték: az amerikai fegyveres erők továbbra is megvédik ezt az alapelvet.

