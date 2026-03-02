Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

A Sky News rövid riportot hozott le, melyben arról írnak:

Irán akár Törökországot, Görögországot, Bulgáriát is rakétázhatná.

A perzsa állam ugyanis rendelkezik 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal, rakétákkal.

A brit lap által mellékelt ábra szerint Magyarország és térségünk már kívül esik az iráni rakéták hatókörén.

Fontos hangsúlyozni: ezeket az országokat Irán nem támadta meg, viszont Ciprust épp most drónozzák.