Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Bejelentette a Pentagon: lehet, hogy szárazföldi támadás is lesz Irán ellen
Nem kizárt, hogy az Egyesült Államok szárazföldi támadást is kezd majd Irán ellen – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.
"Még nem nyílt meg az út az iráni rezsim összeomlásához"
Irán nagyhatalmi partnerei, Oroszország és Kína nem akarnak és nem tudnak beavatkozni Irán mellett - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Szalai Máté, a hollandiai Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa, aki szerint emiatt elenyésző az esélye egy globális konfliktusnak. Úgy vélekedett, hogy bár az iráni rezsim bukásának esélyei növekedtek, de még továbbra sem lehet ezzel számolni. Szalai Máté szerint a konfliktusnak több negatív következménye is lehet Európára nézve.
Meddig tart még a háború? Egyértelmű választ adott az izraeli hadsereg
Az izraeli hadsereg azzal számol, hogy még legalább egy hétig tartani fognak a katonai műveletek Irán ellen – írja a Times of Israel.
Dan Caine: megvan a légi fölény
Hegseth miniszter után Dan Caine, az amerikai vezérkari főnök is beszélt, elmondta egyebek mellett, hogy
- Amerika további veszteségekkel számol a háborúban,
- a háború önvédelmi jellegű, Amerika magát és régiós szövetségeseit védi,
- Amerika megszerezte a légi fölényt Iránban.
- Az amerikai műveleti tervek rugalmasan reagálnak az új eseményekre (pl. arra, hogy Irán épp az öbölmenti olajállamokat bombázza).
Meghalt az ajatollah felesége
Irán legfőbb vezérének feleségét a szombat reggeli támadásban érte súlyos sérülés, azóta küzdött az életével.
Halálhírét a Tasznim jelentette be.
Nyugtatja Amerikát a hadügyminiszter: ebből nem lesz örökké tartó háború!
Köszönetet mondott az amerikai katonáknak Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter és arról beszélt, Trump elnök miért érezte szükségesnek, hogy Amerika megtámadja Iránt. Biztosította az amerikai közvéleményt: a mostani katonai műveletből nem lesz az irakihoz vagy afganisztánihoz hasonló "örökké tartó" háború.
Bekövetkezett, amitől tartottak: kritikus fontosságú országot ért támadás, elszabadultak az árak Európában
A QatarEnergy hétfőn közölte, hogy felfüggesztette az LNG-termelést, miután iráni drónok csapást mértek a központi ipari komplexumára - számolt be a Bloomberg. A bejelentésre percek alatt 25 százalékkal emelkedtek az európai gázárak. A közel-keleti konfliktus eszkalációja az egész térség olaj- és gázinfrastruktúráját veszélyezteti.
Madár István és Nagy Viktor élőben az iráni háború gazdasági hatásairól
Ez a Checklist Extra: élőben jelentkezünk Budapestről, a Portfolio stúdiójából. Adásunkban az iráni a konfliktus gazdasági, piaci hatásait vizsgáljuk: a hétvégi közel-keleti eszkaláció és a Hormuzi-szoros lezárása azonnal kockázatkerülést indított el a piacokon, és újra a globális energiaellátás sérülékenységére irányította a figyelmet. - Madár Istvánnal és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőivel beszélgetünk.
Kimenekítik a páfoszi repteret
Ciprus evakuálja a brit Akrotiri légitámaszponttól 60 kilométerre található páfoszi repteret.
A döntés oka az, hogy "gyanús tárgyat" észleltek a levegőben az objektum körül.
Irán ma legalább háromszor megtámadta az Akrotiri légitámaszpontot.
(Independent nyomán)
Álhír a Netanjahu elleni támadás
Álhírnek nevezte Izrael az iráni bejelentést, mely szerint megtámadták Benjámin Netanjahu miniszterelnök irodáját.
Közölték: nem találta el semmi az irodát, sőt, még csak a régiót célzó rakétát sem észlelt a légvédelem.
(Times of Israel)
Abu-Dzabiból ismét elindultak a polgári repülőjáratok
Bár a háború még javában zajlik, úgy fest, az Egyesült Arab Emírségek körül kezd csillapodni a helyzet: az Al-Dzsazíra arról ír:
nyolc polgári utasszállító repülőgép szállt fel Abu-Dzabi repteréről.
A gépek mind az Ethiad Airways járatai.
A repteret egyébként tegnapelőtt iráni dróntámadás érte.
Laridzsáni: készen állunk a hosszú háborúra
Irán készen áll a hosszú háborúra, ellentétben az Egyesült Államokkal - írta ki angol nyelvű üzenetben Ali Laridzsáni, az iráni nemzetbiztonsági tanács elnöke X-re.
A poszt maradék része arról szól, hogy Irán sosem kezdett semmilyen háborút 300 éve, de meg fogja védeni magát.
Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war. pic.twitter.com/0nTGu9u2K4 https://t.co/0nTGu9u2K4— Ali Larijani علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026
Elesett a negyedik amerikai katona a háborúban
A CENTCOM bejelentette: meghalt egy negyedik amerikai katona az Iránnal való hadműveletek során.
A katona még tegnapelőtt sérült meg súlyosan, harmadik napja kezelték, de nem tudták megmenteni az életét.
Megölte Izrael a Hezbollah hírszerzési vezetőjét
A bejelentést az IDF most tette meg pár perce.
Közben arról jönnek hírek: izraeli vadászbombázók a libanoni Bejrút központját lövik.
Irán masszív támadás alatt
Miután Izrael bejelentette, hogy megindították az Irán elleni támadás hatodik hullámát, rengeteg nagyvárosból jönnek hírek robbanásokról, csapásokról, légi műveletekről.
Támadás alatt van Teherán, Kermensah, Urmia, Karadzs, Masahar, Hamedán is.
(Iran International)
Irán akár Görögországot is rakétázhatná
A Sky News rövid riportot hozott le, melyben arról írnak:
Irán akár Törökországot, Görögországot, Bulgáriát is rakétázhatná.
A perzsa állam ugyanis rendelkezik 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal, rakétákkal.
A brit lap által mellékelt ábra szerint Magyarország és térségünk már kívül esik az iráni rakéták hatókörén.
Fontos hangsúlyozni: ezeket az országokat Irán nem támadta meg, viszont Ciprust épp most drónozzák.
Katarban kritikus infrastruktúrát bombáz Irán
A katari védelmi minisztérium bejelentette:
az iráni haderő két erőművet is megtámadott Katarban ma dél körül.
Nem világos, hogy történt-e kár a létesítményekben, emberélet-veszteség nem történt.
Iránra egy még elnyomóbb korszak várhat - figyelmeztet egy ellenzéki aktivista
Amikor legutóbb amerikai bombák hullottak Teheránra, 2025-ben, Mehdi Mahmoudian, egy iráni ellenzéki aktivista, a hírhedt Evin börtön rabja volt. Most éppen szabad, miközben országára amerikai is izraeli bombák hullanak. Csak remélni tudja, hogy az Iszlám Köztársaság végleg eltűnik a történelem süllyesztőjében, és a "felszabadítók" nem hagyják magára az országot, amint elérték stratégiai céljaikat.
Ukrajna segíteni fog az iráni drónok elfogásában
Keir Starmer brit miniszterelnök jelentette be: Ukrajna drónelhárító specialistákat küld a Közel-Keletre, akik az iráni drónok elhárításában segítik majd Izraelt és az olajmonarchiákat.
Ukrajnát az orosz hadsereg iráni eredetű Sahed-drónokkal támadja 2022 ősze óta.
Új védelmi minisztere van Iránnak
A védelmi tárca irányítását Madzsid Ebnelreza, a forradalmi gárda egyik tábornoka veszi át.
Felszálltak a vadászgépek: európai országot támad Irán
A mai nap folyamán másodszor is megtámadta Ciprust, illetve az ott található brit katonai támaszpontot az iráni haderő.
Súlyos incidens történt: egyszerre három vadászbombázót is elvesztett Amerika – Vizsgálatot indít a CENTCOM
Az Egyesült Államok légiereje három F-15E Strike Eagle vadászgépet elvesztett barátitűz miatt, Kuvait légterében - jelentette be az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).
Izrael ismét támadja Teherán belvárosát
Izrael "további széles körű támadást" indított az iráni főváros, Teherán központi területén az iszlám köztársaság kormánya ellen - közölte az izraeli légierő.
Az Al-Dzsazíra tudósítása szerint Teherán több pontján is hangos robbanásokat lehetett hallani.
Bejelentette Irán: tűz alá vették Benjamin Netanjahu hivatalát
Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint a legutóbbi rakétacsapásukkal Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalát, valamint az izraeli légierő parancsnokságát vették célba - írja a Times of Israel a francia AFP hírügynökség nyomán.
Olajtankert támadtak Omán partjainál
Az ománi tengerészet közlése szerint egy robbanóanyaggal megrakott csónak megtámadott egy olajszállító tankert Maszkat kormányzóság partjainál.
Mint írják, a támadás tüzet és robbanást okozott a gépházban, mely következtében egy legénységi tag meghalt. A 21 fős legénység többi tagját evakuálták.
Az ománi királyi haditengerészet egyik hajója figyelemmel kíséri a tanker állapotát, a szükséges figyelmeztetéseket kiadták az arra navigáló hajóknak.
(Al-Dzsazíra)
Riadó a britek ciprusi támaszpontján
Felbőgtek a szirénák az Egyesült Királyság ciprusi katonai támaszpontján - tudósít a szigetország állami médiája.
A brit légierő Akrotiri bázisán erre alig pár órával azután került sor, hogy a támasztpontot dróntámadás érte.
Ciprusi jelentések szerint a szirénázás közepette repülőgépek szálltak fel a Limassol közelében fekvő létesítményből.
(Al-Dzsazíra)
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot: akár teljes nagyvárosok evakuálása jöhet a háború miatt
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi a szervezet negyedéves igazgatótanácsi ülésének nyitónapján arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti katonai konfliktus miatt nem zárható ki egy súlyos sugárzóanyag-kibocsátással összefüggő atomkatasztrófa. Ez akár egész nagyvárosok evakuálását is szükségessé teheti - számol be a Guardian.
Bejelentette az európai atomhatalom, belépnek a közel-keleti konfliktusba
Franciaország kész részt venni a Perzsa-öböl menti országok és Jordánia védelmében az iráni megtorló csapások nyomán – jelentette be Jean-Noël Barrot külügyminiszter a Les Echos szerint. Az ország haditengerészetének több hajója már a térségben van, valamint elindult a repülőgéphordozójuk is.
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Kritizálta Gideon Szaár, Izrael külügyminisztere az EU-t amiatt, hogy nem tudnak egységes álláspontot kialakítani az iráni háborúval kapcsolatosan.
Elkezdődött az olajállamok megtorlása – Bejelentést tett a semleges arab állam az iráni támadás után
Bejelentette Katar: megtorlást indítanak Iránnal szemben, miután a síita állam napokon keresztül támadta az országot nagy hatótávolságú rakétákkal.
Megszólalt az ajatollah unokaöccse: Ali Hámenei halála megkönnyebbülést hoz
Megszólalt Ali Hámenei unokaöccse, Mahmúd Morádháni, aki fül-orr-gégészként él száműzetésben Észak-Franciaországban. Az amerikai és izraeli légicsapásokban megölt nagybátyja, Ali Hámenei ajatollah halálára reagálva azt mondta a L’Expressnek, hogy nem érez szomorúságot, inkább megkönnyebbülést, és szerinte az irániak többsége is így érez.
Műholdképeken az amerikai támaszpontok elleni támadás
A New York Times műholdképeket publikált a kuvaiti, bahreini, emírségekbeli és iraki amerikai támaszpontokat ért iráni támadások eredményéről.
Az egyik fotón feltűnik az erbili reptér is, ahol magyar katonák is tartózkodnak.
Iran has struck at least six U.S. military facilities across the Gulf region, including sites in Bahrain, Kuwait (three locations), Iraq, and the UAE, according to a New York Times analysis of satellite imagery and verified videos.3 U.S. service members killed, 5 seriously… pic.twitter.com/g8I16D48t7 https://t.co/g8I16D48t7— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Irán: lebombázta Amerika és Izrael a natanzi atomlétesítményt
Izrael és az Egyesült Államok lebombázta a natanzi nukleáris komplexumot - jelentette be Teherán, pár perccel azután, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség arról jelentett, hogy tudomásuk szerint nem ért atomlétesítményeket támadás.
Bejelentette Izrael: szárazföldi invázió indulhat – 100 ezer embert hívtak fegyverbe
Izrael szárazföldi inváziót indíthat Libanon ellen, hogy felszámolja a Hezbollahot, miután a radikális iszlamista szervezet Irán támogatása végett megtámadta az éjjel a zsidó államot – jelentette be Effie Defrin, az IDF szóvivője.
Új irányt vett az iráni háború, eddig nem látott célpontot ért dróntámadás
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rász Tannúra-i finomítóját, amely a Közel-Kelet egyik legnagyobb kapacitású létesítménye. Az incidens tovább fokozza a feszültséget és fordulatot jelenthet a térségben, hiszen a régiós olajinfrastruktúrát eddig csak mérsékelten támadta Irán.
Megszólalt az atomhatalom: az Egyesült Államok nagy hibát követett el az Irán elleni támadással
Élesen bírálta az Egyesült Államok Irán elleni támadását, és azonnali tűzszünetre szólított fel Kína. Peking közölte: Washington nem értesítette előzetesen a kínai kormányt a hadműveletről – tudósított a Bloomberg.
Szárazföldi invázió indulhat Libanon ellen
Effie Defrin, az IDF szóvivője bejelentette:
ha kell, Izrael felkészült arra, hogy szárazföldi inváziót indítson Libanon ellen.
Döntés erről még nincs, csak mint potenciális lehetőség beszélt róla.
A művelet célja a Hezbollah felszámolása lenne.
(Telegraph)
Katz Izrael katonai céljairól
Hosszas posztot tett közzé Izrael Katz izraeli védelmi miniszter X-oldalán az IDF katonai céljairól.
Az alábbi információkat olvashatjuk az írásban:
- Az IDF meg fogja ölni a Hezbollah jelenlegi vezetőjét, amiért a libanoni szervezet megtámadta Izraelt.
- Minden olyan szervezet, amely Irán oldalán beszáll a háborúba, fel lesz számolva.
- Izrael meg fogja semmisíteni Irán teljes vezetését,
- a fő cél, hogy Irán népe fel tudjon lázadni a teheráni rezsim ellen és maga takarítsa el azt.
ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול.מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע.לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר…— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 2, 2026
Iránban már több mint 500 ember meghalt
Eddig 555 ember meghalt már Iránban Izrael és az Egyesült Államok közös támadásai miatt - közölte az Iráni Vörös Félhold Társaság egészségügyi szervezet.
Eddig messze Iránban haltak meg a legtöbben a három napja tartó háborúban.
Azt még nem tudni, közülük mennyi volt civil, mennyi volt katonai áldozat.
(Al-Dzsazíra)
Részletek a Szaúd-Arábia elleni támadásról
Rijád védelmi minisztériuma ma reggel megerősítette: az egyik olajfinomítójukat iráni támadás érte.
A perzsa állam két drónt küldött az Aramco Rász Tanura melletti finomítójára - a gépeket a légvédelem lelőtte, a roncsok tüzet okoztak.
Több amerikai vadászgép is lezuhant
Kuvait védelmi minisztériuma ma közölte:
az ország területén több amerikai vadászgép is lezuhant.
Reggel még csak egyetlen lelőtt F-15-ösöről lehetett tudni, melyet véletlenül a kuvaiti légvédelem semlegesített.
Újabb felvételek a Szaúd-Arábia elleni támadásról
Irán a szunnita olajmonarchia olajfinomítóit drónozza. A pontos kár mértéke egyelőre nem ismert.
سعودی عرب کی آئل ریفائنری آرمکو (Aramco )پہ یہ حملہ کچھ دیر پہلے ہوا ہے سعودی اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کررہا ہے pic.twitter.com/IeY3F1K9hv https://t.co/IeY3F1K9hv— Sami Gujjar (@gujjar_same) March 2, 2026
Légierő-manőverek Teherán felett
Helyi felvételek jöttek Teheránból vadászbombázók tevékenységéről a légtérben - a képsorokon nem látszik egyértelműen, hogy az iráni légierőt vagy a támadó országok gépeit látjuk-e.
Oroszbarát elemzők szerint MiG-29-esek dolgoznak a légtérben - ez azért lenne érdekes, mert ha igaz, még nem sikerült teljesen leszerelni az iráni légierőt a konfliktus harmadik napján sem.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، پرواز جنگندهها را در آسمان شهرهای کرج و تهران در دوشنبه ۱۱ اسفند نشان میدهد. pic.twitter.com/tkyj4lt7IU https://t.co/tkyj4lt7IU— ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 2, 2026
Figyelmeztetés: terrororisták fognak vadászni az amerikai állampolgárokra
Figyelmeztetést adott ki a bahreini amerikai nagykövetség:
jelentősen nőtt a terrorfenyegetettség, terrorcsoportok amerikai állampolgárok támadhatnak.
Célponttá válhatnak hotelek, közösségi összejövetelek, ahol amerikaiak vesznek részt Bahreinben.
Tömegek menekülnek Bejrútból
Libanon fővárosából tömegek menekülnek, a kivezető utak teljesen bedugultak.
A libanoni települést az izraeli légierő bombázza.
Bagdad térségét bombázták a szövetségesek
Az iraki főváros egyik agglomerációját, Dzsurf Sahárt támadta Izrael és Amerika légiereje - raktárakat és egy járműdepót bombáztak le.
A komplexum a Hasd es-Sabi egyik Iránbarát szervezetéhez, a Kataib Hezbollahhoz tartozott.
Bejelentette az európai hatalom Irán támadása után: megindul az evakuáció, ha kell, mindenkit kihoznak
Nagy-Britannia nagyszabású kimenekítési műveletbe kezd a Közel-Keleten és evakuálják a megtámadott ciprusi bázis személyzetének családtagjait is – jelentette be Yvette Cooper brit külügyminiszter a Sky News műsorán.
Európai célpontot támadott meg Irán - Megszólalt Ursula von der Leyen
Hivatalosan is reagált a Ciprus szigetét ért iráni dróntámadásra Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Felrobbantott irán egy szaúdi olajfinomítót
Az Aramco létesítményét dróntámadás érte Irán felől.
An Iranian drone struck Saudi Aramco’s oil facility in Ras Tanura, Saudi Arabia, causing a fire.I don’t know how the Saudis can take that and not respond. pic.twitter.com/ylbZVmEuKS https://t.co/ylbZVmEuKS— Angel Martinez (@AngelMartmma24) March 2, 2026
Iráni képviselő: Teherán vezetők nélkül is győzni fog
Nincs fővezérünk, nincs vezérkari főnökünk, nincs védelmi miniszterünk, mégis sikeresen támadunk egyszerre öt országot - az ellenségünk ezt meg fogja bánni
- mondta parlamenti felszólalásban Modzstaba Juszefi iráni parlamenti képviselő.
Hozzátette:
az igazság a muszlimok mellett áll, akik a történelem során sokkal nehezebb körülmények közt is győztek már.
(Iran International)
Friss infók Erbilről
Az iraki repteret legalább három iráni drón támadta meg - a légvédelem dolgozik.
Támadás Irak ellen
Több közel-keleti portál is arról ír: felrobbant valami Irak Erbil repterén - valószínűleg egy iráni drón hatolt át a védelmen.
A létesítményt amerikai és magyar katonák is használják.
Felvételek Bahreinből
Az Amerikával szövetséges olajmonarchia nagyon intenzív iráni támadás alatt áll, talán itt okozta a perzsa ellencsapás eddig a legnagyobb károkat.
The situation in Bahrain amid heavy Iranian attacks. pic.twitter.com/sCByAqzjAv https://t.co/sCByAqzjAv— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Valószínűleg telibe találták Amerika kuvaiti nagykövetségét
Több közel-keleti forrás is megírta: füstoszlop száll fel az épület körül - a követség pedig felhívást adott ki, melyben arra kérik az amerikai állampolgárokat
ne közelítsék meg a diplomáciai épületet, maradjanak fedezékben.
Összesen 777 sérült Izraelben
Az izraeli egészségügyi minisztérium friss adatokat tett közzé az iráni támadások hatásáról: 777 ember került eddig kórházba Izraelben kisebb-nagyobb sérülésekkel.
86 ember fekszik közülük intenzív osztályon.
Izraelben nincs sérültje az újabb iráni támadásnak
A perzsa állam reggeli támadását a légvédelem elhárította.
Izrael hivatalosan is bejelentette: átfogó hadjárat kezdődik a Hezbollah ellen
Ejal Zamir, az izraeli haderő vezérkari főnöke bejelentette:
a hadsereg offenzív hadjáratot kezdett a libanoni Hezbollah ellen.
Nemcsak védekezünk, támadunk is
- mondta, hozzátéve, hogy
több napon át tartó harcokra számít.
(Times of Israel)
Bejrútban 31 ember meghalt
Az éjjeli izraeli légicsapások során 31 ember meghalt, 149 ember megsérült Bejrútban, Libanon fővárosában.
Az IDF azért bombázta a térséget, mert a Hezbollah megtámadta Izraelt.
Az izraeli haderő bejelentése szerint a Hezbollah fegyverraktárak és parancsnoki létesítmények ellen mért támadásokat.
Újabb csapás érheti az olajpiacot
Újabb súlyos csapás érheti a globális energiaszállítást, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási cégeinek többsége felfüggeszti a háborús kockázatokra szóló fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára. A döntés drágíthatja a szállítást, visszafoghatja a forgalmat, és tovább növelheti az olajpiaci feszültségeket az iráni konfliktus árnyékában.
Megtörtént, amitől sokan féltek: európai országot támadott meg Irán, rendkívüli bejelentést tett az elnök
Megerősítette Ciprus elnöke: Irán megtámadta a szigetet, robbanás történt a brit légierő Akrotiri bázisán. A bázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe, tehát az incidensben egyből két európai ország is érintett.
Trump az amerikai sikerekkel dicsekszik
Trump rövid interjút adott az ABC News-nak: arról dicsekedett, hogy az amerikai támadás olyan hatékony, hogy nemcsak Irán vezetőit, de még az utódaik utódját is kiiktatták.
Nincs senki, akire gondolni tudunk [mint utód], mert mindenkit kiiktattunk. Második, harmadik utódokat is
- mondta Trump.
Maszoúd Peszeskján elnök és Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács elnöke egyébként élnek, ők az ajatollah után az ország legerősebb vezetői.
Izrael intenzív támadás alatt
Jeruzsálem és Izrael déli része iráni rakétatámadás alatt áll, a zsidó állam területén szólnak a szirénák, dolgozik a légvédelem.
Sérültek Kuvaitban
Kuvaitban két ember megsérült, miután egy lelőtt iráni ballisztikus rakéta darabjai rázuhantak egy olajfinomítóra.
Mindkét sérült a Mina Al Ahmadi olajfinomító munkása, a létesítmény Kuvaitváros mellett található.
Közben a Reuters arról hozott híreket, hogy a kuvatiti amerikai nagykövetségtől is füst száll fel.
Bahrein, Abu-Dzabi támadás alatt
Ismét légi riadó van Bahreinben - iráni támadás elhárításán dolgoznak a védelmi erők.
Közben Abu-Dzabi, az emírségek fővárosa is iráni támadás alá került.
Úgy néz ki, megvan az amerikai légierő első vesztesége: lezuhant egy F-15 Strike Eagle
Nagyon úgy fest, hogy az amerikai légierő elszenvedte első veszteségét az Irán elleni katonai műveletek során – a kuvaiti légvédelem véletlenül lelőtt egy amerikai F-15 Strike Eagle vadászbombázót.
Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők
Több mint két százalékot ugrott az arany ára ma reggel, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású csapásokat mért Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A geopolitikai sokk klasszikus menekülést indított el a biztonságos eszközök felé, miközben a részvénypiacok esnek, az olaj ára pedig meredeken emelkedik.
Dubaj újra támadás alatt
Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városára újra záporoznak az iráni rakéták - a légvédelem dolgozik.
Emellett újabb ballisztikusrakéta-hullámot indított Izrael ellen is a perzsa állam.
Hivatalosan is bejelentette Irán: szó sem lehet tárgyalásról, Teherán harcolni fog
Hivatalosan is bejelentette Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács elnöke, hogy nem fognak tárgyalni az Egyesült Államokkal.
Robbanások Bejrútban, Dohában, Cipruson
Bejrút intenzív bombázás érte az éjjel, az izraeli haderő a Hezbollahhoz köthető célpontokat támadott, miután a libanoni iszlamista szervezet az éjjel rakétákat lőtt ki Izraelre.
Dohában drónokat fogott el a katari légvédelem, a fővárost Irán támadta meg.
Ciprus légterében ismeretlen drónt lőtt le a brit légierő.
Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti eseményekre - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!
Az iráni–amerikai–izraeli konfliktus hétvégi eszkalációja azonnali és széles körű piaci reakciót váltott ki világszerte, különösen Ázsiában, ahol hétfőn meredek eséssel indult a kereskedés. Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt csapásai Irán ellen, amelyekben az iráni politikai és katonai vezetés több kulcsszereplője, köztük a legfelsőbb vezető is életét vesztette, új geopolitikai kockázati prémiumot építettek be az eszközárakba. A piacokat nem csak a katonai összecsapás ténye rázta meg, hanem az a bizonytalanság is, hogy a konfliktus gyorsan lokalizálható marad-e, vagy tartós, regionális háborúvá szélesedik, amely az energiaszállításokat és a globális növekedési kilátásokat is érdemben érinti. A befektetők klasszikus kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak. Az olajárak élesen megugrottak, a biztonságos menedékeknek tartott nemesfémek árfolyama emelkedik. Európában és Amerikában is eséssel indulhat a nap a részvénypiacokon. Mutatjuk a katonai konfliktus legfrissebb piaci hatásait!
Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Nagy ugrással reagált az olajpiac a közel-keleti háborús eszkalációra, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat okozhat. A Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, ami a globális olajkereskedelem (és egyébként az LNG) egyik legfontosabb ütőerének számít.
Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.
A vasárnapi hírfolyamunk itt érthető el:
Címlapkép forrása: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images
