Iránra egy még elnyomóbb korszak várhat - figyelmeztet egy ellenzéki aktivista

Amikor legutóbb amerikai bombák hullottak Teheránra, 2025-ben, Mehdi Mahmoudian, egy iráni ellenzéki aktivista, a hírhedt Evin börtön rabja volt. Később azt írta, hogy úgy érezte magát, „mintha külföldi fenevadak és hazai kínzók karmai között ragadt volna, és egymásnak adogatták volna őt”. Szavai ma is visszhangot keltenek, miközben Izrael és az Egyesült Államok bombázza az iráni városokat.

Egészen a közelmúltig Mahmoudian az iráni börtönökben szenvedő több ezer fogvatartott egyike volt. Januárban tartóztatták le, mert aláírta azt a nyílt levelet, amelyben a legfőbb vezetőt, Ali Hámenei ajatollahot okolták több ezer tüntető meggyilkolásáért, akiket a biztonsági erők lelőttek, miután az utcára vonultak.

Mahmoudian elmondása szerint tizenháromszor tartóztatták le és az elmúlt tizenhat évből körülbelül kilencet töltött börtönben aktivista tevékenységéért. Emlékeztetett, hogy minden egyes börtönbüntetését azért kapta, mert azt akarta, ne öljenek meg annyi embert az utcán.

Az én magam, vagy előttem évtizedekig mások által végrehajtott ellenállási cselekmények célja az volt, hogy megakadályozzák az Iszlám Köztársaságot abban, hogy ilyen vérontást okozzon, és hogy vagy megbuktassák, vagy belülről megváltoztassák a rezsimet.

Cora Engelbrecht, a New Yorker londoni és New York-i tudósítója nemrégiben hosszú interjút készített Mahmoudiannal. Ez volt a férfi első interjúja, amióta február 17-én nowshahari börtönből óvadék ellenben szabadult.

Először húszévesen zárták börtönbe. Beszéltek erről, az akkor látott leírhatatlan szenvedésekről, egy nyolchónapos csecsemő kínzásáról, a bántalmazásokról, amiket elszenvedett és, amiknek „csak” tanúja volt, és arról, hogy ezek az élmények hogyan tanították meg arra, hogy még bántalmazóival szemben is empátiát érezzen. Ez az erkölcsi iránytű segítette abban, hogy megírja az Oscar-díjra jelölt „It Was Just an Accident” (Csak egy baleset) című filmet Dzsafar Panahi rendezővel, akivel akkor találkozott, amikor mindketten a hírhedt Evin börtönben ültek. (A film tavaly megkapta a cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát.)

Néhány órával azután, hogy bejelentették, Hámenei ajatollah meghalt egy légi csapásban, Engelbrecht ismét felvette a kapcsolatot Mahmoudaiannal, aki nem ünnepelt. Figyelmeztetett, hogy Irán

egy még elnyomóbb és összetettebb periódusba léphet.

Az újságíró megkérdezte, mit szól Hámenei halálához, elvégre ez az ember harminchét éven át uralkodott Iránban, és Mahmoudiant az ő rezsimje legalább hatszor börtönözte.

Őszintén szólva nem örültem neki. Úgy gondolom, hogy az embereket felelősségre kell vonni, és ez a felelősségre vonásnak egy tisztességes bíróság előtt kell megtörténnie, hogy ilyen cselekmények ne ismétlődhessenek meg. Mindenkinek, akinek kárt okoztak, lehetőséget kell kapnia az igazságszolgáltatásra.

"Az igazságszolgáltatás nem a bosszúról szól. Arról szól, hogy az egyén megfelelő eljárás keretében büntetést kapjon, és ami még fontosabb, hogy ezeket a cselekményeket formálisan is bűncselekményként kerüljenek a történelemkönyvekbe. Így a jövőbeli vezetők nem tudják megismételni őket.

Úgy gondolom, hogy Hámenei úrnak a halál nem volt elég. Nyilvános bíróság előtt, a nép előtt kellett volna bíróság elé állnia, és nyíltan, teljes felelősséggel kellett volna szembenéznie az ítélettel.

Mahmoudian az Evin börtönben raboskodott júniusban, amikor izraeli bombatalálat érte azt a szárnyat, ahol őt is elszállásolták. Később beszámolt arról, hogyan használták élő pajzsként az őrök a rabokat. Ezzel kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy mitől félti most leginkább az iráni börtönökben raboskodókat.

A börtönök jelenlegi fő problémája az, hogy Iránban néhány bírósági épület és ügyészség – különösen a politikai és biztonsági foglyok ügyeit kezelő biztonsági bíróság – összeomlott, és emiatt rengetek ügyirat eltűnt.

Ha az Iszlám Köztársaság hatalmon marad, hónapokba telhet, mire újra lehetségessé válik az alapvető jogi felülvizsgálat, és sok fogoly jogi bizonytalanságban maradhat.

Remélem, hogy az Iszlám Köztársaság véget ér, mert ellenkező esetben a foglyokra még nehezebb napok várhatnak.

"Komoly aggodalomra ad okot, hogy a rezsim akár foltokban is megmarad, a rendszerhű elemek bosszút állhatnak a mostani eseményekért, és céltáblájukra kerülhetnek a még szabadlábon lévő foglyok és politikai aktivisták, letartóztathatják őket, és kivégzésre vagy súlyos büntetésekre ítélhetik őket."

Amikor az újságíró arról kérdezte Mahmoudian, lehetséges-e, hogy egy még a korábbinál is sötétebb időszakba lépünk, a férfi azt felelte:

A látottak alapján nem sok reményt fűzök ahhoz, hogy ezek a támadások az Iszlám Köztársaság teljes bukásához vezetnek. Ha ez nem történik meg, akkor még elnyomóbb és nehezebb korszakba léphetünk, és a körülmények mostantól jelentősen súlyosbodhatnak.

"Őszintén remélem, hogy a jóslatom téves, hogy az elemzésem tévedésnek bizonyul, és az iráni nép legalább a szabadság egy bizonyos fokát megtapasztalhatja, hogy az én generációm legalább egy kis részét átélheti.

"De a jelek arra utalnak, hogy amint az Egyesült Államok és Izrael megoldja az Iszlám Köztársasággal fennálló külpolitikai konfliktusát, és biztosítja saját stratégiai érdekeit, elhagyhatják az országot – magára hagyva mind a rezsimet, mind az iráni népet, hogy egyedül nézzenek szembe a következményekkel.

Remélem, hogy az Afganisztánban történtek nem ismétlődnek meg Iránban – hogy húsz évnyi háború és mészárlás után az emberek nem kerülnek a radikális tálibok kezébe. Remélem, hogy az iráni nép nem fog így feledésbe merülni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images