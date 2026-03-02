Meddig tart még a háború? Egyértelmű választ adott az izraeli hadsereg

Izrael célja, hogy kritikus csapást mérjen az Iránt uraló iszlamista rezsimre, az ország ballisztikus rakétaképességeire, légvédelmére és nukleáris programjára.
A lap tisztázta: atomlétesítmények még nem kerültek támadás alá, később azonban sor fog erre kerülni Izrael műveleti tervei szerint.
Donald Trump amerikai elnök tegnap este arról beszélt: a háborús események még akár 3-4 hétig eltarthatnak.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
