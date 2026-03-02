  • Megjelenítés
Meddig tart még a háború? Egyértelmű választ adott az izraeli hadsereg
Globál

Meddig tart még a háború? Egyértelmű választ adott az izraeli hadsereg

Portfolio
Az izraeli hadsereg azzal számol, hogy még legalább egy hétig tartani fognak a katonai műveletek Irán ellen – írja a Times of Israel.

Izrael célja, hogy kritikus csapást mérjen az Iránt uraló iszlamista rezsimre, az ország ballisztikus rakétaképességeire, légvédelmére és nukleáris programjára.

A lap tisztázta: atomlétesítmények még nem kerültek támadás alá, később azonban sor fog erre kerülni Izrael műveleti tervei szerint.

Donald Trump amerikai elnök tegnap este arról beszélt: a háborús események még akár 3-4 hétig eltarthatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility