Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn
Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Hétfőre virradóra támadás ért a Fekete-tenger partján található orosz városban, Novorosszijszkban egy olajterminált. Andrej Kravcsenko polgármester beszámolója szerint négy lakóépület sérült meg, de az olajterminálról nem tett említést. Három civil megsebesült a támadásban. Moszkvában hétfő reggel távirányítású robbanószerkezeket robbantak fel, három rendőr életét vesztette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, az e hétre tervezett béketárgyalások nem maradnak el, csak Abu-Dzabi helyett egy másik helyszínt keresnek neki az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború eseményeivel.
Ukrán főparancsnok: több területet foglaltunk vissza februárban, mint amennyit az oroszok szereztek

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint februárban az ukrán erők több négyzetkilométernyi területet szereztek vissza, mint amennyit az orosz haderő elfoglalt.

2026 februárjában, a kurszki offenzív művelet óta először az Ukrán Védelmi Erők több területet szereztek vissza, mint amennyit az ellenségnek sikerült elfoglalnia – fogalmazott Szirszkij.

A főparancsnok azt is megjegyezte, a tél három hónapja több orosz katonát öltek meg vagy sebesítettek meg súlyosan, mint amennyivel Moszkva pótolni tudta a veszteségeket.

(Ukrinform)

Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államok és Izrael iráni hadművelete „jó jelként” szolgálhat Vlagyimir Putyin orosz államfő számára, hogy megnézze: így ér véget minden diktatúra – írja az RBC-Ukraine.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin
Putyin a katari emírrel tárgyalt telefonon

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Tamím bin Hamád al-Tání katari emírrel, hogy megvitassák a közel-keleti válságot.

A beszélgetés során a felek reményüket fejezték ki a konfliktus gyors deeszkalációjával és a politikai és diplomáciai módszerekhez való visszatéréssel kapcsolatban.

(Reuters)

Zelenszkij: nem tárgyalunk területcserékről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn újságírókak azt mondta, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon nincs szó arról, hogy Szumi és Harkiv megye orosz megszállás alatt lévő részeiért cserébe Ukrajna átadná Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló részét.

Zelenszkij szerint az oroszok tudják, hogy a határ menti megszállt területek nem maradhatnak sokáig a kezükön, és Ukrajna ki fogja űzni onnan őket.

(Ukrinform)

Zelenszkij: a vízellátás támadására készül Moszkva

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn újságíróknak azt mondta, Oroszország az ukrán vízellátás elleni támadásokra készül.

„Oroszország egy új támadási hullámra készül, amely az infrastruktúrát, a logisztikát és a vizet, a vízellátást fogja érinteni. Azt akarják, hogy problémáink legyenek a vízzel” – mondta Zelenszkij.

(Ukrinform)

Kazahsztán: nincs hatással a kazah olajtermelésre a novorosszijszki terminált ért csapás

A kazahsztáni energiaügyi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy az ukrán dróncsapás és az azt követő tűz az orosz novorosszijszki olajterminálnál nem volt hatással a kazahsztáni olajtermelésre, és mind a kitermelés, mind az export a szokásos módon folytatódik.

Kazahsztán olajexportjának nagy részét a Novorosszijszkba vezető Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorciumon keresztül szállítják, és a dróncsapások miatt többször is fennakadásokkal kellett szembenéznie.

(Reuters)

Zelenszkij: lesz a héten béketárgyalás, csak nem Abu-Dzabiban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael hétvégi, Irán elleni csapásait követően sem mondták le az Oroszországgal folytatott, az Egyesült Államok által közvetített háromoldalú béketárgyalások e hétre várt újabb fordulóját.

Zelenszkij a WhatsApp-médiabeszélgetésen újságíróknak elmondta, hogy Kijev új helyszínt fontolgat a megbeszéléseknek, amelyeket eredetileg Abu-Dzabiban tartottak volna.

Elmondta, hogy Törökország vagy Svájc a lehetséges új helyszínek.

A találkozót előzetesen március 5-re, 6-ra tervezték, és úgy volt, hogy Abu-Dzabiban kerül rá sor. A folyamatban lévő ellenségeskedések miatt nem tudjuk megerősíteni, hogy a találkozóra Abu-Dzabiban kerül sor, de ettől függetlenül senki sem mondta le a találkozót

– mondta Zelenszkij.

(Reuters)

Felmérés: nem reménykednek hosszan tartó békében az ukránok

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet legújabb felmérése szerint az ukránok 70 százaléka nem hiszi, hogy hosszan tartó békét hozhathatnak a béketárgyalások. Mindössze 25 százalékuk reménykedik ebben.

A megkérdezettek 57 százaléka kategorikusan elutasította, hogy az ukrán csapatok vonuljanak ki a Donbaszból, amennyiben Ukrajna biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól és Európától. 36 százalékuk, többnyire vonakodva, elfogadna egy ilyen rendezést.

(RBC)

Kreml: saját érdekünk is, hogy folytassuk a tárgyalásokat Ukrajnával

A Kreml hétfőn közölte, hogy Oroszországnak saját érdeke, hogy folytassa a béketárgyalásokat Ukrajnával, és hogy Moszkva továbbra is a diplomáciai rendezést részesíti előnyben a harcok befejezése érdekében.

Megvannak a saját érdekeink, amelyeket meg kell védenünk, és a mi érdekünk, hogy folytassuk ezeket a tárgyalásokat. Természetesen továbbra is nyitottak maradunk ezekre a tárgyalásokra

– mondta Peszkov, hozzátéve, hogy Moszkva a politikai és diplomáciai megoldást részesíti előnyben.

Arra a kérdésre, hogy az Irán elleni amerikai csapások befolyásolnák-e az ukrajnai békefolyamatot, Peszkov azt mondta, hogy Oroszország továbbra is értékeli az amerikai közvetítői erőfeszítéseket, de azt mondta, hogy Moszkva elsősorban csak önmagában bízik, és saját érdekei szerint fog eljárni.

(Reuters)

Az ukrán SZBU megerősítette a Novorosszijszkra mért csapást

Ukrán drónok csapást mértek a Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjében lévő orosz Seszharisz olajterminálra – közölte hétfőn az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik tisztviselője.

A tisztviselő elmondta, hogy az ukrán drónok orosz hadihajókra és légvédelmi rendszerekre is csapást mértek a novorosszijszki kikötőben.

(Reuters)

Kreml: folyamatos kapcsolatban állunk Iránnal

Moszkva kapcsolatban áll Teheránnal és a közel-keleti eszkaláció által érintett többi fellel – közölte újságírókkal Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

„Folyamatos kapcsolatban állunk Irán vezetésével, és megvitatjuk az országban uralkodó helyzetet. Ugyanakkor folytatjuk a kommunikációt a konfliktus által érintett országok, köztük a Perzsa-öböl menti államok vezetésével” – mondta a Kreml szóvivője.

(TASZSZ)

Elesett Kruhle és Riznikivka

Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik elfoglalták a Harkiv megyei Kruhle, illetve a Donyeck megyei Riznikivka településeket.

(Reuters)

120 négyzetméteren ég a novorosszijszki olajterminál

Az orosz hatóságok megerősítették, hogy tűz ütött ki a novorosszijszki olajterminálon egy ukrán dróntámadás után.

A tűz 120 négyzetméteres területen ég.

(Reuters)

Kiderült három moszkvai rendőr halálának oka

Irina Volk, az orosz belügyminisztérium szóvivője szerint három moszkvai rendőr halálát – kettőjét 2025 végén, egyikőjükét pedig a múlt héten – a közelükben található tárgyak távirányítású felrobbantása okozta.

(TASZSZ)

172 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint hétfőre virradóra 172 drónt lőttek le, 67-et a Fekete-tenger, 66-ot a Krasznodari határterület felett. Az utóbbi központja Novorosszijszk, amelyet ukrán dróntámadás ért. Orosz beszámolók szerint hárman sérültek meg a várost érő támadásban.

(Reuters)

84 drón lelövéséről számolt be Ukrajna

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország hétfőre virradóra 94 drónnal támadta Ukrajnát, amelyekből a légvédelem 84-et semlegesített.

(Ukrinform)

500 orosz állampolgárt evakuálnak Iránból a háború miatt

Mintegy 500 orosz állampolgár készül az Azerbajdzsánon keresztül történő evakuálásra Iránból – közölte vasárnap a bakui orosz nagykövetség.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni az azerbajdzsáni félnek a segítségért, többek között a határátlépési engedélyek kiadásával kapcsolatos kérdések gyors elbírálásáért

– írta Telegram-csatornáján a nagykövetség.

Az azerbajdzsáni kormányhoz közel álló forrás szerint 38 óra alatt 192 személyt evakuáltak Iránból Azerbajdzsánba, köztük 82 azerbajdzsáni állampolgárt.

Az orosz külügyminisztérium azt javasolta, hogy az orosz állampolgárok Izrael és Irán biztonságos régióiba költözzenek, vagy hagyják el az országokat az Izrael és az Egyesült Államok által végrehajtott katonai csapások után.

(Reuters)

Támadás érte Novorosszijszkt – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Hétfőre virradóra támadás ért a Fekete-tenger partján található orosz városban, Novorosszijszkban egy olajterminált. Andrej Kravcsenko polgármester beszámolója szerint négy lakóépület sérült meg, de az olajterminálról nem tett említést. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború eseményeivel.

Címlapkép forrása: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

