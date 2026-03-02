Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint februárban az ukrán erők több négyzetkilométernyi területet szereztek vissza, mint amennyit az orosz haderő elfoglalt.

2026 februárjában, a kurszki offenzív művelet óta először az Ukrán Védelmi Erők több területet szereztek vissza, mint amennyit az ellenségnek sikerült elfoglalnia – fogalmazott Szirszkij.

A főparancsnok azt is megjegyezte, a tél három hónapja több orosz katonát öltek meg vagy sebesítettek meg súlyosan, mint amennyivel Moszkva pótolni tudta a veszteségeket.

(Ukrinform)