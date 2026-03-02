Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Ukrán főparancsnok: több területet foglaltunk vissza februárban, mint amennyit az oroszok szereztek
Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint februárban az ukrán erők több négyzetkilométernyi területet szereztek vissza, mint amennyit az orosz haderő elfoglalt.
2026 februárjában, a kurszki offenzív művelet óta először az Ukrán Védelmi Erők több területet szereztek vissza, mint amennyit az ellenségnek sikerült elfoglalnia – fogalmazott Szirszkij.
A főparancsnok azt is megjegyezte, a tél három hónapja több orosz katonát öltek meg vagy sebesítettek meg súlyosan, mint amennyivel Moszkva pótolni tudta a veszteségeket.
Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államok és Izrael iráni hadművelete „jó jelként” szolgálhat Vlagyimir Putyin orosz államfő számára, hogy megnézze: így ér véget minden diktatúra – írja az RBC-Ukraine.
Putyin a katari emírrel tárgyalt telefonon
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Tamím bin Hamád al-Tání katari emírrel, hogy megvitassák a közel-keleti válságot.
A beszélgetés során a felek reményüket fejezték ki a konfliktus gyors deeszkalációjával és a politikai és diplomáciai módszerekhez való visszatéréssel kapcsolatban.
(Reuters)
Zelenszkij: nem tárgyalunk területcserékről
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn újságírókak azt mondta, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon nincs szó arról, hogy Szumi és Harkiv megye orosz megszállás alatt lévő részeiért cserébe Ukrajna átadná Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló részét.
Zelenszkij szerint az oroszok tudják, hogy a határ menti megszállt területek nem maradhatnak sokáig a kezükön, és Ukrajna ki fogja űzni onnan őket.
Zelenszkij: a vízellátás támadására készül Moszkva
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn újságíróknak azt mondta, Oroszország az ukrán vízellátás elleni támadásokra készül.
„Oroszország egy új támadási hullámra készül, amely az infrastruktúrát, a logisztikát és a vizet, a vízellátást fogja érinteni. Azt akarják, hogy problémáink legyenek a vízzel” – mondta Zelenszkij.
Kazahsztán: nincs hatással a kazah olajtermelésre a novorosszijszki terminált ért csapás
A kazahsztáni energiaügyi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy az ukrán dróncsapás és az azt követő tűz az orosz novorosszijszki olajterminálnál nem volt hatással a kazahsztáni olajtermelésre, és mind a kitermelés, mind az export a szokásos módon folytatódik.
Kazahsztán olajexportjának nagy részét a Novorosszijszkba vezető Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorciumon keresztül szállítják, és a dróncsapások miatt többször is fennakadásokkal kellett szembenéznie.
(Reuters)
Zelenszkij: lesz a héten béketárgyalás, csak nem Abu-Dzabiban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael hétvégi, Irán elleni csapásait követően sem mondták le az Oroszországgal folytatott, az Egyesült Államok által közvetített háromoldalú béketárgyalások e hétre várt újabb fordulóját.
Zelenszkij a WhatsApp-médiabeszélgetésen újságíróknak elmondta, hogy Kijev új helyszínt fontolgat a megbeszéléseknek, amelyeket eredetileg Abu-Dzabiban tartottak volna.
Elmondta, hogy Törökország vagy Svájc a lehetséges új helyszínek.
A találkozót előzetesen március 5-re, 6-ra tervezték, és úgy volt, hogy Abu-Dzabiban kerül rá sor. A folyamatban lévő ellenségeskedések miatt nem tudjuk megerősíteni, hogy a találkozóra Abu-Dzabiban kerül sor, de ettől függetlenül senki sem mondta le a találkozót
– mondta Zelenszkij.
(Reuters)
Felmérés: nem reménykednek hosszan tartó békében az ukránok
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet legújabb felmérése szerint az ukránok 70 százaléka nem hiszi, hogy hosszan tartó békét hozhathatnak a béketárgyalások. Mindössze 25 százalékuk reménykedik ebben.
A megkérdezettek 57 százaléka kategorikusan elutasította, hogy az ukrán csapatok vonuljanak ki a Donbaszból, amennyiben Ukrajna biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól és Európától. 36 százalékuk, többnyire vonakodva, elfogadna egy ilyen rendezést.
(RBC)
Kreml: saját érdekünk is, hogy folytassuk a tárgyalásokat Ukrajnával
A Kreml hétfőn közölte, hogy Oroszországnak saját érdeke, hogy folytassa a béketárgyalásokat Ukrajnával, és hogy Moszkva továbbra is a diplomáciai rendezést részesíti előnyben a harcok befejezése érdekében.
Megvannak a saját érdekeink, amelyeket meg kell védenünk, és a mi érdekünk, hogy folytassuk ezeket a tárgyalásokat. Természetesen továbbra is nyitottak maradunk ezekre a tárgyalásokra
– mondta Peszkov, hozzátéve, hogy Moszkva a politikai és diplomáciai megoldást részesíti előnyben.
Arra a kérdésre, hogy az Irán elleni amerikai csapások befolyásolnák-e az ukrajnai békefolyamatot, Peszkov azt mondta, hogy Oroszország továbbra is értékeli az amerikai közvetítői erőfeszítéseket, de azt mondta, hogy Moszkva elsősorban csak önmagában bízik, és saját érdekei szerint fog eljárni.
(Reuters)
Az ukrán SZBU megerősítette a Novorosszijszkra mért csapást
Ukrán drónok csapást mértek a Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjében lévő orosz Seszharisz olajterminálra – közölte hétfőn az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik tisztviselője.
A tisztviselő elmondta, hogy az ukrán drónok orosz hadihajókra és légvédelmi rendszerekre is csapást mértek a novorosszijszki kikötőben.
(Reuters)
Kreml: folyamatos kapcsolatban állunk Iránnal
Moszkva kapcsolatban áll Teheránnal és a közel-keleti eszkaláció által érintett többi fellel – közölte újságírókkal Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.
„Folyamatos kapcsolatban állunk Irán vezetésével, és megvitatjuk az országban uralkodó helyzetet. Ugyanakkor folytatjuk a kommunikációt a konfliktus által érintett országok, köztük a Perzsa-öböl menti államok vezetésével” – mondta a Kreml szóvivője.
(TASZSZ)
Elesett Kruhle és Riznikivka
Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik elfoglalták a Harkiv megyei Kruhle, illetve a Donyeck megyei Riznikivka településeket.
(Reuters)
120 négyzetméteren ég a novorosszijszki olajterminál
Az orosz hatóságok megerősítették, hogy tűz ütött ki a novorosszijszki olajterminálon egy ukrán dróntámadás után.
A tűz 120 négyzetméteres területen ég.
(Reuters)
Kiderült három moszkvai rendőr halálának oka
Irina Volk, az orosz belügyminisztérium szóvivője szerint három moszkvai rendőr halálát – kettőjét 2025 végén, egyikőjükét pedig a múlt héten – a közelükben található tárgyak távirányítású felrobbantása okozta.
(TASZSZ)
172 drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint hétfőre virradóra 172 drónt lőttek le, 67-et a Fekete-tenger, 66-ot a Krasznodari határterület felett. Az utóbbi központja Novorosszijszk, amelyet ukrán dróntámadás ért. Orosz beszámolók szerint hárman sérültek meg a várost érő támadásban.
(Reuters)
84 drón lelövéséről számolt be Ukrajna
Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország hétfőre virradóra 94 drónnal támadta Ukrajnát, amelyekből a légvédelem 84-et semlegesített.
500 orosz állampolgárt evakuálnak Iránból a háború miatt
Mintegy 500 orosz állampolgár készül az Azerbajdzsánon keresztül történő evakuálásra Iránból – közölte vasárnap a bakui orosz nagykövetség.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni az azerbajdzsáni félnek a segítségért, többek között a határátlépési engedélyek kiadásával kapcsolatos kérdések gyors elbírálásáért
– írta Telegram-csatornáján a nagykövetség.
Az azerbajdzsáni kormányhoz közel álló forrás szerint 38 óra alatt 192 személyt evakuáltak Iránból Azerbajdzsánba, köztük 82 azerbajdzsáni állampolgárt.
Az orosz külügyminisztérium azt javasolta, hogy az orosz állampolgárok Izrael és Irán biztonságos régióiba költözzenek, vagy hagyják el az országokat az Izrael és az Egyesült Államok által végrehajtott katonai csapások után.
(Reuters)
Támadás érte Novorosszijszkt – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn
Hétfőre virradóra támadás ért a Fekete-tenger partján található orosz városban, Novorosszijszkban egy olajterminált. Andrej Kravcsenko polgármester beszámolója szerint négy lakóépület sérült meg, de az olajterminálról nem tett említést. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Nagy bejelentés a Magyar Telekom anyavállalatától: Starlinkkel egészíti ki mobilhálózatát
2028-tól európai piacain elérhető lesz.
Madár István és Nagy Viktor élőben az iráni háború gazdasági hatásairól
Jelentkezik a Checklist extra, a Portfolio stúdiójából.
Olajsokk a Hormuzi-szorosban: Ázsia fizetheti meg az Irán elleni támadás árát
Éppen Trump lökheti vissza az orosz olaj felé Indiát a háború megindításával.
Két éve nem láttunk ilyet: nagyot esett a mutató, amire minden hiteles figyel Nagy-Britanniában
A nettó fogyasztási hitelállomány viszont nőtt.
Lakáskulcsok és igazolványok helyett okostelefonok? Már csak egy lépésre vagyunk ettől
Van, ahol már tesztelik.
Élőben elemezzük az iráni konfliktus piaci, gazdasági hatásait
Madár Istvánnal és Nagy Viktorral jelentkezünk, 14 órakor.
Egy dél-koreai–amerikai páros tarolná le a magyar nukleáris piacot
De hogyan kerül képbe a Mátrai Erőmű?
Iránra egy még elnyomóbb korszak várhat - figyelmeztet egy ellenzéki aktivista
Ha az Iszlám Köztársaság túléli ezt, bosszút állhat
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.