Újabb európai államot haragított magára Irán - Indulnak a hadihajók
Újabb európai államot haragított magára Irán - Indulnak a hadihajók

Görögország haditengerészeti egységeket és légierőt vezényel Ciprusra, miután iráni drónok csapódtak be a földközi-tengeri szigetországba. Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni hadműveletei közvetlenül érintenek egy európai uniós tagállamot - írta meg a Politico.

Nikosz Dendiász görög védelmi miniszter hétfőn jelentette be, hogy két fregattot és két F-16-os vadászgépet küldenek azonnal a szigetre.

"A Ciprusi Köztársaság területe elleni provokálatlan támadásokat követően Görögország minden lehetséges módon hozzájárul Ciprus védelméhez" – fogalmazott Dendiász.

A döntést az váltotta ki, hogy az éjszaka folyamán egy Sahed-136 típusú drón csapódott be a brit légierő akrotíri támaszpontjába Cipruson, napközben pedig további dróntámadásokat hárítottak el sikeresen – közölte Konsztantinosz Letümbiótisz ciprusi kormányszóvivő. Bár a támadás forrását hivatalosan egyelőre nem erősítették meg, az iráni Forradalmi Gárda egyik vezető parancsnoka nyíltan megfenyegette a szigetországot.

Az amerikaiak repülőgépeik nagy részét Ciprusra telepítették át. Olyan intenzitással fogunk rakétákat lőni Ciprusra, hogy az amerikaiak kénytelenek lesznek elhagyni a szigetet

– idézte Szardár Dzsabbári tábornokot hétfőn a Habar Fúri iráni Telegram-csatorna.

A brit bázist utoljára 1986-ban érte fegyveres támadás, amikor líbiai fegyveresek lőttek rá rakétával. Jóllehet a támaszpontok brit felségterületnek számítanak, Ciprus uniós tagállam, amely jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét tölti be. A hétfőre és keddre tervezett uniós miniszteri találkozót a dróntámadás miatt elhalasztották.

Címlapkép forrása: Milos Bicanski/Getty Images

